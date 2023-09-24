Threads разрешила пользователям переключать учетные записи

Соцсеть Threads (как и Instagram, принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) добавила возможность для пользователей переключаться между учетными записями в приложении. Также в будущем авторы смогут редактировать свои публикации.

Чтобы переключить свой профиль в Threads, нужно нажать на изображение учетной записи и удерживать, после чего сервис предложит поменять или добавить новую учетную запись. В компании считают, что новая функция окажется полезной пользователям, которые ведут не только личную страничку, но и учетную запись компаний.

В Instagram можно было подключить не более пяти профилей, в Threads пока об ограничении не заявляли. Также пользователи могут в будущем получить возможность редактирования постов в первые пять минут с момента публикации — в конкурирующей соцсети Х на это дается полчаса только платным подписчикам. Ранее в Threads появились функции репостов, а также web-версия, в которой теперь можно делать цитаты.

Евгений Федуненко