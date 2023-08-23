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Коммерсантъ FM
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У Threads появилась web-версия

Соцсеть Threads запустила web-версию приложения. Об этом сообщил глава Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг. Ранее в браузере можно было посмотреть только на профиль отдельного пользователя, а при попытке взаимодействия с ним демонстрировался QR-код для загрузки мобильного приложения.

Web-версия Threads станет доступна всем пользователям в ближайшие дни. Можно будет публиковать новые посты, просматривать ленту и писать сообщения. Интерфейс web-версии повторяет мобильный, однако некоторые элементы навигации поменяли местами. В web-версии все еще нельзя будет отредактировать свой профиль или отправить личное сообщение в Instagram.

Ранее Threads анонсировала новые функции репостов: теперь пользователи смогут видеть их как в хронологической ленте, так и на отдельной вкладке. Также соцсеть добавила возможность просматривать понравившиеся пользователю посты.

Евгений Федуненко

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