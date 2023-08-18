В Threads появились новые функции репостов

Соцсеть Threads (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) анонсировала новые функции репостов: теперь пользователи смогут видеть их как в хронологической ленте, так и на отдельной вкладке. Об этом рассказал глава Instagram Адам Моссери в своем профиле Threads.

По словам господина Моссери, функция репостов в ленте была одной из самых ожидаемых пользователями соцсети. На отдельной вкладке можно будет увидеть все публикации, которые репостнул пользователь.

Ранее Threads добавила возможность просматривать понравившиеся пользователю посты. Также руководитель Meta Марк Цукерберг заявил, что доволен тем, как быстро команда разработчиков внедряет новые функции во Threads. Он уверен, что траектория аудитории приложения позволит ему работать долгое время. В ближайшие недели в приложении также появятся веб-версия и поиск.

Евгений Федуненко