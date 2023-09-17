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Коммерсантъ FM
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В web-версии Threads теперь можно делать цитаты

Соцсеть Threads добавила новую функцию в web-версию приложения, благодаря которой пользователи смогут цитировать других людей. Ранее была возможность делать только репосты.

Для того чтобы процитировать пользователя, нужно открыть нужный пост, нажать на значок репоста с двумя стрелками и в появившемся меню выбрать функцию цитирования. В мобильном приложении Threads также появилась возможность получать уведомления о новых комментариях и следить за ветками обсуждений.

Полноценная web-версия у Threads появилась в конце августа. До этого соцсеть анонсировала новые функции поиска: теперь пользователи могут искать не только по пользователям, но и по публикациям. Также теперь можно видеть репосты как в хронологической ленте, так и на отдельной вкладке, еще соцсеть добавила возможность просматривать понравившиеся пользователю посты.

Евгений Федуненко

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