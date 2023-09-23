Neuralink экспериментирует с чипами

Илон Маск начнет вставлять чипы в мозг добровольцам. Компания Neuralink получила соответствующее разрешение независимой наблюдательной комиссии, сообщается на сайте организации. Сейчас предприниматель набирает пациентов с параличом для первого испытания. Исследование займет шесть лет. Количество участников пока не уточняется. Насколько перспективен подобный научный эксперимент? Расскажет Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters

В анонсе первого клинического испытания Neuralink сказано, что исследование получило название PRIME, что в переводе с английского звучит как «Точный роботизированный интерфейс "Мозг-компьютер"».

Компания планирует тестировать свой имплант BCI, его в мозг добровольцев установит специальный робот. Если испытания завершатся успешно, то люди с параличом смогут управлять телом с помощью силы мысли. Впрочем, Маск преувеличивает, называя свое исследование новаторским, говорит руководитель нейрохирургического отделения Университетской клиники МГУ Алексей Кащеев:

«Это одна из самых интересных и перспективных технологий в нейронауках. Она не является новой. Илон Маск — это в первую очередь не ученый, а чрезвычайно успешный предприниматель, поэтому он придает абсолютно известным в науке вещам новое звучание, в том числе и в СМИ. Стимуляция спинного и головного мозга начала применяться на практике с 1967 года. Сам делаю около 20 таких операций в год.

Их смысл в том, что на тот или иной отдел мозга или спинного мозга вживляется электрод, который сейчас почему-то принято называть чипом. Мы считываем электрические импульсы, которые являются мыслями или побуждениями к движению. Устройство их расшифровывает, и способно воспроизводить в каком-то реальном действии».

Новизна подобного эксперимента в том, что Маск хочет существенно уменьшить чип — настолько, чтобы он был совместим с человеческим мозгом. Для сравнения, первые подобные устройства в 70-е были размером с чемодан, который больным приходилось носить с собой. Но из-за микроразмеров импланта могут возникнуть проблемы, считает директор лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов:

«Много вопросов с точки зрения компактности всей конструкции, потому что электроника должна быть практически незаметна и для головного мозга, и косметически — люди не должны видеть, что у пациента к голове что-то большое прикручено. Речь идет о суперкомпактных решениях. Также многие команды бьются над тем, чтобы приживаемость подобных технологий была на очень хорошем уровне, потому что, как правило, человеческий организм все инородное отталкивает».

Сейчас подобные чипы разрабатываются для так называемого хронического внедрения — это значит, что срок их службы достигает в среднем 5-10 лет. Затем пациенту делают реимплантацию и вместо старого чипа помещают новую электронику. И неизвестно, получится ли у Маска разработать более долговечный и при этом безопасный чип.

Если компания Neuralink все-таки сможет решить эти проблемы, имплантация вызовет ряд бытовых сложностей, полагает заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ Александр Каплан:

«В мозгу будет существовать какая-то электроника, а она должна быть очень сильно защищена от внешних электромагнитных воздействий, в частности, рамок безопасности. Неизвестно, как чип отреагирует при вспышках молнии, когда идет мощный электромагнитный сигнал. Эта опасность существует. Все это нужно преодолеть для того, чтобы реально пользоваться было безопасно».

При этом компания планирует изобрести импланты, которые позволят создать «третичный уровень» мозга — он будет отвечать за умозаключения и познавательные функции. Как раз этот отдел свяжется с искусственным интеллектом. Но к подобным исследованиям Neuralink перейдет только после решения вопросов с тяжелыми заболеваниями.

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Даниил Бабкин