Neuralink начала набирать добровольцев для испытания мозговых чипов

Компания Илона Маска по производству чипов для мозга Neuralink объявила о запуске процесса подбора пациентов для первых испытаний таких чипов на человеке. Как сообщается в заявлении Neuralink, разрешение на набор добровольцев для клинических испытаний компания получила недавно от независимого экспертного совета. Разрешение на проведение испытаний на людях компания получила еще в мае от FDA — Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Компания сообщает, что ищет добровольцев из числа тех, у кого парализованы руки и ноги (тетраплегия) из-за спинномозговой травмы или бокового амиотрофического склероза. В ходе испытаний пациентам будет вживлен нейроинтерфейс (BCI), микрочип для управления внешними устройствами силой мысли, в тот район мозга, который отвечает за движения. Благодаря этому пациенты получат возможность управлять курсором мыши или клавиатурой компьютера силой мысли. В ходе исследования будет оцениваться безопасность и эффективность этой технологии, говорится в заявлении Neuralink. Компания не уточняет, какое количество пациентов она набирает. Известно только, что на весь процесс тестирования уйдет около шести лет.

Ранее Илон Маск рассказывал о широких возможностях мозговых чипов, с помощью которых якобы можно будет справляться с такими проблемами здоровья и состояниями, как ожирение, аутизм, депрессия и шизофрения. Однако эксперты сходятся во мнении, что все это может быть достигнуто не в ближайшие годы, поскольку на получение лицензии на коммерческое использование мозговых чипов уйдет не менее десяти лет.

Алена Миклашевская