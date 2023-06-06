Neuralink внедряет инвестиции

Стартап Маска, разрабатывающий чипы для мозга, оценили в $5 млрд, сообщил Reuters со ссылкой на собственные источники. Два года назад Neuralink стоил около $2 млрд. Рост в 2,5 раза агентство объясняет несколькими частными сделками перед заявлением компании о том, что власти США одобрили испытания ее технологии на людях. Основатель Neuralink Илон Маск говорит, что мозговые импланты помогут вылечить ожирение, аутизм, депрессию и шизофрению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang/File Photo, Reuters Фото: Tingshu Wang/File Photo, Reuters

В будущем Neuralink может выйти на уровень других успешных проектов Маска и достичь капитализации в $200 млрд, отметил аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын:

«Этап, который прошла компания, очень сложный, потому что получить разрешение на подобные технологии, способные потенциально нанести вред здоровью человека, это большая победа. Тем более в период, когда в Конгрессе и Сенате, в частности, широко обсуждается вопрос, не стоит ли вообще поставить под госконтроль искусственный интеллект.

Соответственно, в такие моменты стоимость компании действительно взлетает. Наверняка большую роль сыграл еще и фактор самого Маска, создателя успешных и хорошо известных компаний.

Думаю, к нему стоит очередь из желающих присоединиться к проекту. В перспективе же капитализация может дойти до $200 млрд, исходя из капитализаций тех стартапов-"единорогов", которые известны сейчас.

На данный момент крупнейшие непубличные компании, которые работают в области высоких технологий, имеют оценки свыше $150 млрд, и Маск далеко не в числе последних».

После того, как управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило испытания чипов Маска на людях, частным инвесторам предложили акции Neuralink по $55 за штуку. В этом случае всю компанию оценили бы в $7 млрд, но Reuters не удалось найти тех, кто согласился на эту сделку.

На этом этапе развития стартапа есть причины усомниться в его привлекательности для игроков, подчеркнул инвестиционный стратег компания «Ари Капитал» Сергей Суверов:

«С оценкой уже $7 млрд эта история выглядит несколько рискованно для самих инвесторов, потому что не очень понятно, во-первых, насколько успешно пройдут испытания на людях, и это несет определенные риски. Во-вторых, неясно, как компания будет монетизировать результаты своих исследований, какие будут в итоге интегральные финансовые показатели.

Важно, чтобы это была не просто оценка, основанная на какой-то проекции, которая имеет будущее, но и на том, чтобы проект был с коммерческой точки зрения успешным.

Есть также юридические риски, связанные с тем, что против Neuralink были поданы уже несколько исков за жестокое обращение с животными, когда проводились клинические испытания на обезьянах».

Ранее зарубежные СМИ писали, что во время экспериментов ученые Neuralink убили около 300 овец, свиней и обезьян, а всего от их действий пострадало 1,5 тыс. животных. Компания обвинения отвергала. В свою очередь, по информации The Guardian, в министерстве сельского хозяйства США все же начали расследование.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская