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Коммерсантъ FM
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Neuralink внедряет инвестиции

Во сколько оценили стартап Илона Маска

Стартап Маска, разрабатывающий чипы для мозга, оценили в $5 млрд, сообщил Reuters со ссылкой на собственные источники. Два года назад Neuralink стоил около $2 млрд. Рост в 2,5 раза агентство объясняет несколькими частными сделками перед заявлением компании о том, что власти США одобрили испытания ее технологии на людях. Основатель Neuralink Илон Маск говорит, что мозговые импланты помогут вылечить ожирение, аутизм, депрессию и шизофрению.

Фото: Tingshu Wang/File Photo, Reuters

Фото: Tingshu Wang/File Photo, Reuters

В будущем Neuralink может выйти на уровень других успешных проектов Маска и достичь капитализации в $200 млрд, отметил аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын:

«Этап, который прошла компания, очень сложный, потому что получить разрешение на подобные технологии, способные потенциально нанести вред здоровью человека, это большая победа. Тем более в период, когда в Конгрессе и Сенате, в частности, широко обсуждается вопрос, не стоит ли вообще поставить под госконтроль искусственный интеллект.

Соответственно, в такие моменты стоимость компании действительно взлетает. Наверняка большую роль сыграл еще и фактор самого Маска, создателя успешных и хорошо известных компаний.

Думаю, к нему стоит очередь из желающих присоединиться к проекту. В перспективе же капитализация может дойти до $200 млрд, исходя из капитализаций тех стартапов-"единорогов", которые известны сейчас.

На данный момент крупнейшие непубличные компании, которые работают в области высоких технологий, имеют оценки свыше $150 млрд, и Маск далеко не в числе последних».

Зарубежные СМИ: За что критикуют компанию Neuralink Илона Маска?

Зарубежные СМИ: За что критикуют компанию Neuralink Илона Маска?

После того, как управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило испытания чипов Маска на людях, частным инвесторам предложили акции Neuralink по $55 за штуку. В этом случае всю компанию оценили бы в $7 млрд, но Reuters не удалось найти тех, кто согласился на эту сделку.

На этом этапе развития стартапа есть причины усомниться в его привлекательности для игроков, подчеркнул инвестиционный стратег компания «Ари Капитал» Сергей Суверов:

«С оценкой уже $7 млрд эта история выглядит несколько рискованно для самих инвесторов, потому что не очень понятно, во-первых, насколько успешно пройдут испытания на людях, и это несет определенные риски. Во-вторых, неясно, как компания будет монетизировать результаты своих исследований, какие будут в итоге интегральные финансовые показатели.

Важно, чтобы это была не просто оценка, основанная на какой-то проекции, которая имеет будущее, но и на том, чтобы проект был с коммерческой точки зрения успешным.

Есть также юридические риски, связанные с тем, что против Neuralink были поданы уже несколько исков за жестокое обращение с животными, когда проводились клинические испытания на обезьянах».

Как нейрокомпьютерный интерфейс выходит на финишную прямую

Как нейрокомпьютерный интерфейс выходит на финишную прямую

Ранее зарубежные СМИ писали, что во время экспериментов ученые Neuralink убили около 300 овец, свиней и обезьян, а всего от их действий пострадало 1,5 тыс. животных. Компания обвинения отвергала. В свою очередь, по информации The Guardian, в министерстве сельского хозяйства США все же начали расследование.

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Яна Загоровская

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