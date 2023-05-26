Зарубежные СМИ: За что критикуют компанию Neuralink Илона Маска?

Компании Маска разрешили испытывать чипы для мозга на людях. Об этом Neuralink объявила в своем Twitter. Когда именно начнутся исследования, там не уточнили. Илон Маск говорит, что мозговые импланты могут вылечить ожирение, аутизм, депрессию и шизофрению. При этом к компании уже накопилось немало вопросов. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Илон Маск заявлял, что настолько убежден в безопасности чипов, что готов имплантировать их своим детям. Но управление по санитарному надзору США этой уверенности не разделяет. Neuralink запросила разрешение начать испытания в начале прошлого год и получила отказ, отмечает Reuters. Главные риски были связаны с литиевой батареей чипа, возможностью перемещения проводов внутри черепа и проблемой извлечения устройства без повреждения мозга.

Кроме того, компанию Neuralink обвиняют в жестоком обращении с животными. Сообщалось, что во время экспериментов ученые убили около 300 овец, свиней и обезьян, а всего от их действий пострадало 1,5 тыс. животных. Компания обвинения отвергала. В свою очередь, в министерстве сельского хозяйства США начали расследование, напоминает The Guardian.

В Neuralink работает около 400 человек. Компании удалось привлечь инвестиций более чем на $360 млн. При этом, как пишет The Washington Post, это не первый производитель мозговых чипов, допущенный до испытаний на людях. По меньшей мере 40 человек уже имплантировали подобные устройства. И это, например, позволило двигаться парализованному пациенту, а человек с боковым амиотрофическим склерозом смог печатать при помощи мысли. Планы Маска более амбициозные: он говорит, что его продукт не только восстанавливает функции организма, но и улучшает их.

Технологию, на которой основаны мозговые чипы, ученые изучают десятилетиями. И несмотря на старт испытаний на людях, ни одной компании еще не удалось получить полное одобрение управления по санитарному надзору, отмечает CNBC. Но нельзя отрицать, что теперь Neuralink Маска стала на шаг ближе к выпуску продукта.

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