В Норвегии у границы с РФ задержан экс-наемник ЧВК «Вагнер» Медведев

Сбежавший в Норвегию боец ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев вчера, 22 сентября, был задержан норвежской полицией недалеко от границы с Россией, сообщает The Barents Observer. По его данным, мужчина в темное время суток направлялся к границе, чтобы пересечь ее вне пункта пропуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Медведев

Фото: Janis Laizans / Reuters Андрей Медведев

Фото: Janis Laizans / Reuters

Его задержали в селе Гренсе Якобселв. Полиция подтвердила, что задержан мужчина 20-ти лет, но не назвала его имя. Как утверждает издание, за несколько часов до этого господин Медведев сказал его корреспонденту в городе Киркенес о планах вернуться в Россию. Он объяснил это тем, что опасается выдачи на Украину и считает, что возвращение на родину будет безопаснее.

В январе полиция Норвегии арестовала россиянина за незаконное пересечение российско-норвежской границы. Адвокат по назначению рассказал, что речь шла об Андрее Медведеве, который назвался экс-командиром отделения ЧВК «Вагнер». Основатель ЧВК Евгений Пригожин подтвердил, что задержанный работал в составе «Вагнера», и заявил, что его объявили в розыск «за попытку жесткого обращения с пленными».

Андрея Медведева уже дважды задерживали в Норвегии за драки в барах и один раз в Швеции за нелегальный въезд в страну (затем его вернули в Норвегию). По данным The New York Times, норвежские власти не дают убежище экс-наемнику «Вагнера» из-за опасений реакции Украины.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер