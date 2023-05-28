NYT: Норвегия не дает убежище экс-наемнику «Вагнера» из-за опасений реакции Украины

Попросивший в Норвегии убежище сбежавший боец ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев уже четыре месяца ожидает решения норвежского иммиграционного агентства. Как указывает The New York Times, власти Норвегии тянут с решением из-за опасений реакции Украины и Европы, а также из-за юридических сложностей.

Иммиграционное агентство Норвегии приостановило рассмотрение дел о предоставлении убежища, поданных россиянами-уклонистами, пока оно анализирует ситуацию. Некоторые эксперты по гуманитарному праву в Норвегии говорят, что нерешенный запрос о статусе Андрея Медведева отражает нежелание правительства привлекать дополнительное внимание к делу, которое может расколоть общественность на два лагеря и обострить отношения с Украиной.

Согласно норвежскому законодательству, отказ от участия в войне может дать право на убежище. Однако это право не распространяется на военных преступников. Андрей Медведев утверждает, что видел военные преступления (убийства военнопленных и гражданских лиц, а также его сослуживцев за трусость), но утверждает, что сам не участвовал в них. Представитель норвежской криминальной полиции заявил, что на сегодняшний день офицеры «не нашли оснований для обвинений».

Андрея Медведева уже дважды задерживали в Норвегии за драки в барах и один раз в Швеции за нелегальный въезд в страну (затем его вернули в Норвегию). Согласно судебным материалам, в России он провел четыре года в тюрьме за грабежи и драки. В интервью The New York Times Андрей Медведев сказал, что он также неоднократно вступал в столкновения с украинцами в Осло, последний раз — во время посещения местного советского военного мемориала на День Победы.

Такие стычки подчеркнули напряженность между русскими уклонистами и украинскими беженцами по всей Европе. Наталья Луцик, глава Украинской ассоциации в Норвегии, заявила, что отсутствие международного сотрудничества помешало Норвегии и другим странам тщательно расследовать военные преступления, совершенные россиянами на Украине. «Таким образом, Медведев и его соратники остаются безнаказанными», — добавила она.

Генпрокуратура Украины заявила, что проверяла всех российских военнослужащих, прибывающих в зарубежные страны, на предмет причастности к военным преступлениям и что она запросила у Норвегии помощь в расследовании дела в отношении Андрея Медведева. Однако тот отказался встретиться с украинскими следователями, которые просили о встрече с ним в Норвегии. «Они просто преследуют меня,— сказал он.— Я помогаю им закончить эту войну». По его словам, предоставленные им данные помогли следователям найти объекты «Вагнера» на Украине и в России и составить карту подразделений группы.

13 января 2023 года полиция Норвегии арестовала россиянина за незаконное пересечение российско-норвежской границы. 15 января адвокат по назначению сообщил, что речь идет о россиянине Андрее Медведеве, который назвался экс-командиром отделения ЧВК «Вагнер». 16 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что задержанный работал в составе «Вагнера», и заявил, что его объявили в розыск «за попытку жесткого обращения с пленными».

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина