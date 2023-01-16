Пригожин подтвердил, что задержанный в Норвегии Андрей Медведев был бойцом ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал заявление россиянина Андрея Медведева, утверждавшего, что он экс-командир ЧВК «Вагнер». Господин Пригожин подтвердил работу Андрея Медведева в ЧВК и заявил, что тот находится в розыске «за попытку жесткого обращения с пленными». По его словам, Андрей Медведев воевал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер» «Нидхёгг», потому что у него есть норвежское гражданство.

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«Да, действительно, Андрей Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК "Вагнер", который называется "Нидхёгг", так как имел норвежское гражданство. Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными»,— сказал Евгений Пригожин в ответ на запрос норвежской газеты Aftenposten. Слова господина Пригожина приводит пресс-служба его компании «Конкорд».

Евгений Пригожин утверждает, что материалы о жестоком обращении Андрея Медведева с пленными есть в распоряжении службы безопасности ЧВК «Вагнер» и готовы для передачи российским правоохранительным органам. «До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен»,— добавил он.

Накануне проект Gulagu.net сообщил, что Андрей Медведев, который якобы был командиром 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер», сбежал в Норвегию и запросил политическое убежище в стране. В интервью проекту Андрей Медведев заявил, что готов дать показания о вероятных военных преступлениях, свидетелем которых стал, когда воевал в ЧВК.

В полиции Норвегии сообщили, что 13 января иностранный гражданин был арестован за незаконное пересечение российско-норвежской границы. В полиции не уточнили имя задержанного, но сообщили, что тот был арестован в приграничном с Мурманской областью округе Финнмарк. 15 января адвокат по назначению сообщил, что речь идет о россиянине по имени Андрей Медведев. По словам адвоката, Андрей Медведев собирается дать показания против руководства ЧВК «Вагнер».

Олеся Павленко