В Норвегии задержан и доставлен в депортационный центр сбежавший боец ЧВК «Вагнер» Медведев

Иммиграционный отдел полиции Норвегии задержал россиянина Андрея Медведева, который называет себя экс-командиром отделения ЧВК «Вагнер», сообщает газета Dagbladet. Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин (внесен в реестр иноагентов) заявил, что господину Медведеву грозит депортация. Медведев планировал попросить в Норвегии убежища.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Медведев

Фото: Gulagu.net Андрей Медведев

Фото: Gulagu.net

По словам господина Осечкина, Андрея Медведева задержали вчера, 22 января, на вилле в пригороде Осло, где он находился. Задержание якобы произвели сотрудники службы безопасности, ранее охранявшие его. Экс-бойцу «Вагнера» сказали, что намерены вернуть его в центр содержания для последующей депортации.

«Вчера днем охрана вывозила Медведева впервые "на прогулку" и предложила ему сесть на катер для того, чтобы доплыть до какого-то необитаемого острова и там "погулять". Андрей был без связи, и он не мог позвонить даже адвокату Риснесу, он испугался, что его вывезут на некий остров, откуда его силой заберут представители спецслужб России или СБ "ЧВК Вагнер". Андрей отказался садиться в катер и плыть в неизвестность»,— написал основатель Gulagu.net в Telegram.

Представитель полиции подтвердил Reuters задержание россиянина, но подробностей не привел.

13 января 2023 года полиция Норвегии заявила об аресте за незаконное пересечение российско-норвежской границы иностранного гражданина. 15 января адвокат по назначению рассказал СМИ, что речь идет о россиянине Андрее Медведеве, который назвал себя бывшим командиром отделения ЧВК «Вагнер». Он говорил, что планирует дать показания против руководства компании. 16 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил работу Андрея Медведева в ЧВК и заявил, что тот объявлен в розыск «за попытку жесткого обращения с пленными». Он утверждал, что у господина Медведев есть норвежское гражданство.

Лаура Кеффер