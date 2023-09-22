В осенний призыв штрафовать за неявку по электронной повестке не будут

В этот осенний призыв основным документом для явки в военкомат останется бумажная повестка. Штрафовать за неявку по электронной повестке не планируют, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. При этом за неявку по бумажной повестке будут действовать повышенные штрафы.

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Господин Картополов отмечает, что электронные повестки до запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать бумажные. Поэтому штраф за неявку в военкомат затронет только тех, кто проигнорировал бумажную повестку. «Основным документом до полноценного запуска реестра остаются повестки в письменной форме»,— сказ Андрей Картаполов ТАСС.

Депутат отметил, что несколько регионов готовы к запуску реестра. Жителям этих регионов могут прийти электронные повестки, т.к. «необходимо протестировать работу реестра там, где это возможно сегодня».

Осенний призыв в 2023 году на срочную воинскую службу начнется с 1 октября и продлится до 31 декабря. Для тех, кто живет в сельской местности и участвует в полевых работах, призыв начнется с 15 октября, а для жителей отдельных регионов Крайнего Севера — с 1 ноября. Указ президента о начале осеннего призыва обычно публикуется в конце сентября.

19 сентября замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил, что полноценный запуск единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года. Это связано с жесткими требованиями к инфраструктуре и информационной безопасности.

31 июля Владимир Путин подписал закон, который увеличивает штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины (ст. 21.5 КоАП РФ). Максимальный размер штрафа для физических лиц поднимут в 10 раз. С 1 октября 2023 года он составит 30 тыс. руб.

Подробнее про цифровые военкоматы читайте в материале «Реестр пока не встает в строй».

Александра Горошилова