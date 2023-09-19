Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минцифры: введение реестра воинского учета возможно только с 2025 года

Полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года, так как имеются очень жесткие требования к инфраструктуре и информационной безопасности, заявил замглавы Минцифры Олег Качанов. По его словам, пилотный проект запустят до конца года в одном-двух регионах.

Олег Качанов

Олег Качанов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Олег Качанов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Да, это требования, сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, да, но они составляют служебную тайну... Это сведения, которые, по сути, касаются лиц на территории Российской Федерации»,— рассказал господин Качанов на конференции «Цифровизация в госсекторе» (цитата по «Прайму»).

Он уточнил, что на создание инфраструктуры, каналов связи и их защиты потребуются «временные и материальные затраты». Конкретную сумму замминистра не назвал.

Закон о создании единого реестра воинского учета, который разрешает оповещать призывников с помощью электронных повесток, президент Владимир Путин подписал в апреле. Повестка считается врученной с момента ее появления в личном кабинете. С этого дня призывнику запрещен выезд за границу, через 20 суток на него будут наложены и другие ограничения — на вождение автомобиля и оформление сделок с недвижимостью.

В июле Совет федерации принял ряд законов, уточняющих условия призыва граждан на военную службу. Сенаторы, в частности, одобрили десятикратное увеличение штрафа за неявку в военкомат по повестке и запрет на выезд за границу после ее появления.

Подробности — в публикации «Ъ» «За словом в запас не полезли».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...