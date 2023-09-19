Минцифры: введение реестра воинского учета возможно только с 2025 года

Полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года, так как имеются очень жесткие требования к инфраструктуре и информационной безопасности, заявил замглавы Минцифры Олег Качанов. По его словам, пилотный проект запустят до конца года в одном-двух регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Качанов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Олег Качанов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Да, это требования, сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, да, но они составляют служебную тайну... Это сведения, которые, по сути, касаются лиц на территории Российской Федерации»,— рассказал господин Качанов на конференции «Цифровизация в госсекторе» (цитата по «Прайму»).

Он уточнил, что на создание инфраструктуры, каналов связи и их защиты потребуются «временные и материальные затраты». Конкретную сумму замминистра не назвал.

Закон о создании единого реестра воинского учета, который разрешает оповещать призывников с помощью электронных повесток, президент Владимир Путин подписал в апреле. Повестка считается врученной с момента ее появления в личном кабинете. С этого дня призывнику запрещен выезд за границу, через 20 суток на него будут наложены и другие ограничения — на вождение автомобиля и оформление сделок с недвижимостью.

В июле Совет федерации принял ряд законов, уточняющих условия призыва граждан на военную службу. Сенаторы, в частности, одобрили десятикратное увеличение штрафа за неявку в военкомат по повестке и запрет на выезд за границу после ее появления.

Подробности — в публикации «Ъ» «За словом в запас не полезли».

Лаура Кеффер