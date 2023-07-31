Путин увеличил штрафы за неявку по повестке и неоказание содействия военкоматам

Президент Владимир Путин подписал ряд законов, которые ужесточают ответственность за нарушения правил призыва. Среди них закон, который устанавливает штрафы за неоказание содействия военкоматам при мобилизации. Также штрафы в размере 30 тыс. руб. предусмотрены за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.

Подписанный президентом закон вводит новую ст. 19.38 в КоАП, которая предполагает административные штрафы за несвоевременное оповещение или обеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия этому процессу. Должностных лиц будут штрафовать на 60–80 тыс. руб., юридических — на 400–500 тыс. руб. На такие же суммы будут оштрафованы тех, кто не обеспечил поставку техники в соответствии с планами мобилизации на сборные пункты и в военные части.

Также президент подписал закон о повышении до 30 тыс. руб. штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины (ст. 21.5 КоАП РФ). На данный момент по ст. 21.5 КоАП предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тыс. руб. Штраф за несообщение о выезде из России на срок более шести месяцев или въезде страну будет увеличен — от 5 тыс. до 15 тыс. руб. (сейчас от 500 до 3 тыс. руб.).

Штраф за непредоставление в военкомат списков для учета граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, будет увеличен до 50 тыс. руб.

Подробнее о штрафах читайте в материале «За уклонение рассчитайсь».