Что происходит после ввода войск России на Украину. День 576-й

Страны G7 намерены обсудить с Индией последствия ограничений на импорт российских алмазов. Президент Украины Владимир Зеленский впервые после начала военного конфликта прибыл с визитом в Канаду. Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Черным морем. Работа Российского оскаровского комитета приостановлена. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:35. В обращение выпущена памятная серебряная монета номиналом 3 рубля из серии «Исторические события», посвященная вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — ЦБ РФ.

9:28. В Центральный окружной военный суд поступило уголовное дело Виктора Расторгуева, обвиняемого в подготовке террористической атаки на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле — данные из картотеки суда. В 2014 году Расторгуев переехал на Урал с Украины, он был задержан в октябре 2022 года.

9:20. Анкара рассчитывает на телефонный разговор Эрдогана и Путина по зерновой сделке в ближайшие дни — «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации главы Турции.

9:15. На ежегодной встрече с президентом Путиным СПЧ намерен среди прочих поднять вопросы льгот для раненых в ходе спецоперации — глава совета Фадеев.

9:10. Страны G7 намерены обсудить с Индией, где осуществляется огранка и полировка 90% драгоценных камней в мире, возможные последствия ограничений на импорт российских алмазов — Reuters со ссылкой на представителей администрации США.

8:45. Работа Российского оскаровского комитета, который ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на премию американской киноакадемии «Оскар», приостановлена — член комитета, продюсер Федор Попов.

8:33. Пентагон продолжит поддержку Украины, несмотря на возможный шатдаун — приостановку работы правительства США — Politico со ссылкой на представителя министерства обороны Криса Шервуда.

8:30. Второе после прекращения зерновой сделки судно с зерном вышло из украинского порта Черноморск — Reuters со ссылкой на источники.

8:16. Президент Украины Владимир Зеленский впервые после начала военного конфликта прибыл с визитом в Канаду — BBC.

8:15. Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника — вблизи побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края, информации о пострадавших и повреждениях нет — Минобороны РФ.