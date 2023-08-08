Ребенок получил ранение при падении дрона на территории курского монастыря

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении в приграничном Суджанском районе дрона-камикадзе, запущенного со стороны Украины. В результате пострадал ребенок.

Дрон упал на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря, расположенного у границы с Сумской областью Украины. Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок. Ему оказали помощь на месте. Сейчас ребенка, по словам губернатора, доставляют в центральную районную больницу для осмотра.

На фотографиях, которые Роман Старовойт опубликовал в своем Telegram-канале, видны обломки дрона и место их падения на газоне. Губернатор отметил, что иная информация о происшествии, распространяемая в соцсетях, не соответствует действительности.

Курская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается обстрелам и атакам с беспилотников. Вчера, 7 августа, в регионе были посажены два БПЛА. За день до этого в результате обстрела деревни Кулига Рыльского района пострадали три дома, трактор и легковой автомобиль, в здании школы были выбиты окна.

Сергей Толмачев, Воронеж