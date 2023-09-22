Азербайджан допустил амнистию для карабахских военных

Власти Азербайджана предусматривают амнистию для военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которые сложат оружие. Об этом сообщил советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев в интервью Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хикмет Гаджиев

Фото: Resul Rehimov / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency / AFP, Resul Rehimov / Anadolu Agency / AFP Хикмет Гаджиев

Фото: Resul Rehimov / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency / AFP, Resul Rehimov / Anadolu Agency / AFP

«Даже в отношении бывших военных и комбатантов, если их можно так классифицировать, мы предусматриваем амнистию»,— сказал господин Гаджиев.

Советник передал в интервью, что некоторые военные Карабаха сделали публичные заявления, что продолжат сопротивление. Он также сообщил, что незначительные группы уходят в лес, однако не видит в этом большой проблемы.

Господин Гаджиев отметил, что права карабахских армян будут соблюдаться в рамках их интеграции в Азербайджан. В пятницу в регион будет доставлена гуманитарная помощь.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что жители Нагорного Карабаха могут быть эвакуированы на территорию республики. Это случится, если проживание в регионе станет невозможным. В Армении подготовлено 40 тыс. мест для размещения людей в случае эвакуации. Господин Пашинян сообщил, что в результате телефонного разговора с коллегами в Нагорном Карабахе «можно зафиксировать определенные надежды на положительные подвижки ситуации».

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По словам уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате действий азербайджанской армии в регионе погибло не менее 200 человек, было ранено еще 400. Из-за этого в Ереване четвертый день идут протесты, требующие отставки Николы Пашиняна.

О ситуации в Карабахе — в материале «Ъ» «Царствуй, лежа на Баку».

Александра Горошилова