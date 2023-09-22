В Армении на митинге против Пашиняна задержали одного из лидеров оппозиции

Специальные силы полиции Армении рано утром сегодня, 22 сентября, задержали одного из лидеров оппозиции Армении Андраника Теваняна. Это произошло после того, как он вместе с единомышленниками попытался перекрыть улицу в центре Еревана.

Видео задержания выложили в соцсетях сторонники Андраника Теваняна. Как передает Sputnik Армения, до этого участники акции протеста, требующие отставки премьера-министра Никола Пашиняна, попытались заблокировать проспект Мясникяна в центре Еревана, выставив на нем несколько десятков электросамокатов. После этого на проспекте образовалась небольшая пробка. Сообщается, что таким образом были перекрыты еще несколько улиц.

Здание правительства Армении с самого утра оцеплено плотным кордоном полиции. Сегодня должно пройти заседание правительства под председательством Никола Пашиняна. Оппозиция намерена не допустить провести заседание.

Протесты начались в Армении после того, как Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера». Армянское население Карабаха без посредничества Армении договорилось с Азербайджаном о прекращении огня.

На фоне этих событий 20 сентября у здания правительства Армении протестующие попытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Полицейские применили светошумовые гранаты. Вчера, 21 сентября, на протесте у здания правительства в Ереване были задержаны 46 человек. Никол Пашинян заявил, что протестующих ждет «жесткая и оперативная» реакция со стороны правоохранительных органов.

О ситуации в Карабахе — в материале «Ъ» «На свой Арцах и риск».

Анастасия Ларина