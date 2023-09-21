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Коммерсантъ FM
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«Возвращение анклава под управление Азербайджана изменит баланс сил в Закавказье»

Зарубежные СМИ — о последних событиях в Нагорном Карабахе

Молниеносная «антитеррористическая операция» Азербайджана в Нагорном Карабахе и ее последствия — фактическая капитуляция сил обороны Карабаха — широко обсуждаются в мире. Западные эксперты напрямую связывают эти события с ростом значимости Азербайджана для Европы и США и считают их признаком сокращения влияния России на Южном Кавказе. Впрочем, есть и те, кто называет нынешнее развитие событий большой победой именно России.

После обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване начались демонстрации с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна

После обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване начались демонстрации с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

После обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване начались демонстрации с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

The Economist (Лондон, Великобритания)

Никто не хочет вставать на пути Азербайджана. Западные державы в основном соревнуются друг с другом, выпуская дежурные осуждения. Боясь быть втянутой в большую войну с Азербайджаном, в которой она почти наверняка проиграет, армия Армении, как полагают, хочет остаться вне конфликта. Оглушительным молчанием стало отсутствие реакции со стороны России, имеющей влияние в этом регионе…

Перемирие могло бы спасти Карабах от кровопролития. Остановить ухудшение ситуации могут новые переговоры между Азербайджаном и карабахскими армянами, если соглашение будет достигнуто, оно, скорее всего, будет устойчивым, поскольку Баку уже достиг своих целей. Но для празднования пока мало поводов. Представители Баку заявляют, что карабахские армяне могут оставаться на своем месте и пользоваться правами, которые есть у других меньшинств Азербайджана. Но даже с учетом таких намерений: кровопролитие уже произошло. Будет почти невозможно преодолеть травмы прошлых войн, а также годы взаимной враждебной пропаганды.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Возвращение анклава под управление Азербайджана, скорее всего, изменит баланс сил в Закавказье — регионе, который в течение столетий был на пересечении геополитических интересов России, Турции и западных стран. Капитуляция армянских сепаратистов может привести к снижению российского влияния на Кавказе, где роль Москвы как арбитра в многолетнем Нагорно-Карабахском конфликте сделала ее важной силой.

Это также угрожает дестабилизировать обстановку в Армении, чей премьер-министр Никол Пашинян пытается построить более тесные связи с Западом, несмотря на военный альянс с Россией. Но помимо этих широких последствий капитуляция приведет к гораздо более конкретным последствиям для жизни десятков тысяч армян, которые проживают в этом регионе. Многие из них выступают решительно против азербайджанского управления, которое, как они опасаются, может привести к репрессиям в отношении тех, кто боролся против Баку.

The Washington Post (Вашингтон, США)

Если режим прекращения огня устоит, это поможет избежать нового кровавого конфликта в нестабильном регионе, который стратегически важен для Запада, России и Турции, учитывая нефтегазовые ресурсы Азербайджана, ставшего более значимым в условиях, когда западные державы ограничили свою зависимость от российских энергоносителей… Однако успех режима прекращения огня может зависеть от исхода переговоров по вопросу полной реинтеграции в Азербайджан этого региона и его населения… Россия, которая поддерживает связи и с Арменией, и с Азербайджаном, пыталась придерживаться роли миротворца.

Однако попытки Москвы добиться устойчивого перемирия мало что дали, и российские миротворческие силы не смогли помешать девятимесячной блокаде Азербайджаном единственной дороги, связывающей Армению с Нагорным Карабахом, что привело к гуманитарному кризису.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Азербайджан, похоже, воспользовался моментом, когда его сильный сосед — Россия, которая позиционировала себя как миротворца, сконцентрировала свои военные ресурсы на… Украине.

Скорость, с которой армянские сепаратисты согласились прекратить вооруженную борьбу, подчеркивает ослабевающее влияние Москвы в этом регионе и изменение сфер влияния в регионе, где США и Турция ищут возможностей играть более значимую роль… Россия выставляла себя в качестве мирного посредника и на протяжении многих лет пыталась не допустить разрастания этого конфликта и сделать так, чтобы этнические армяне могли противостоять нападениям Азербайджана, который пользуется поддержкой Турции.

Cumhuriet (Стамбул, Турция)

Армянские оккупанты Карабаха, который всеми сторонами и государствами мира признается юридически и де-факто как часть Азербайджана, принуждены отойти к собственным границам во избежание чрезмерной эскалации конфликта. И Азербайджан, вновь одержавший победу в правом деле, безусловно установит национальный суверенитет и напомнит всем народам мира слова азербайджанского мыслителя Мамеда Эмина Расулзаде, также игравшего важную роль в политической жизни Турции, слова, которые стали лозунгом борьбы Азербайджана за свою независимость: «Единожды вознесенному знамени вовек не пасть!».

Tehran Times (Тегеран, Иран)

Последние события могут подготовить почву для интеграции Азербайджаном этнических армян в свое общество и для взятия этой горной области под свой полный контроль. По мнению аналитиков, может произойти массовый исход из Карабаха в Армению, но это пока не очевидно и еще только предстоит узнать. Аналитики высоко оценивают многолетние попытки России восстановить мир в регионе, где за последние три десятилетия было две войны между Азербайджаном и Арменией.

Страны этого региона, включая Исламскую Республику Иран, неоднократно призывали к мирному урегулированию конфликта между этими двумя сторонами и к уважению территориальной целостности друг друга.

Конфликт в Карабахе вступил в стадию окончательного разрешения в пользу Азербайджана

Несмотря на стремление США создавать как можно больше проблем для России, Москва, похоже, прекратила новую спираль насилия в этом крайне нестабильном регионе. Без миротворческих усилий Москвы все могло бы прийти к новому кровавому конфликту. В предыдущий раз, не так давно, когда при посредничестве России был установлен режим прекращения огня, он в целом держался, за исключением отдельных вспышек.

Некоторые аналитики обвиняют Запад во вмешательстве в дела региона и, напротив, высоко оценивают позицию России, Азербайджана и Армении, быстро прекративших военные действия. Азербайджан сумел с помощью военной силы полностью захватить весь Нагорный Карабах.

Neue Zuercher Zeitung (Цюрих, Швейцария)

У новой войны в Закавказье много причин. Несомненный виновник — агрессор Азербайджан. Но совместная ответственность лежит также на великих державах, которые, несмотря на все предупреждающие знаки, полагались на дешевую риторику, вместо того чтобы остановить Азербайджан твердой политикой.

Сложно было бы более явно сорвать маску с тщеславной самопрезентации так называемого международного сообщества: ровно тогда, когда начинались прения Генеральной Ассамблеи ООН, на которых каждый год в Нью-Йорке клянутся в верности универсальным нормам и объединяющим ценностям, петрократия Азербайджан продемонстрировала, что на самом деле важно в современном мире: сила оружия… Азербайджан уже устроил «гуманитарные коридоры». Это эвфемизм для изгнания с родины населения, которое девять месяцев морили голодом во время блокады и жизнь которого теперь окончательно превратилась в ад под бомбежками…

Только три варианта могли бы дать защиту карабахским армянам на их родине: своевременная гарантия их самостоятельности по нормам международного права, поддержка крупных держав или — в последнее время — решительное международное вмешательство в условиях очевидной подготовки к войне со стороны Азербайджана. Все эти возможности были упущены.

Операция Баку в Нагорном Карабахе взорвала Ереван

Армяне также сделали ошибку, положившись не на ту сторону в геополитической шахматной игре. Россия, их традиционный союзник, бросила их во время этого кризиса. Это связано с тем, что она отвлечена (конфликтом.— «Ъ») на Украине, а также с антипатией в отношении продемократического правительства в Ереване. Россия сейчас не видит возможности спасти свое уменьшающееся влияние в Закавказье…

ЕС и США, в свою очередь, многие годы не проявляли интереса к региону. Только в этом году Вашингтон и Брюссель интенсифицировали свое посредничество… Если оглянуться назад, западные посредники кажутся полезными идиотами, которые слепо верили в силу дипломатии, вместо того чтобы активно давить на Азербайджан, чтобы отвратить его от курса на войну… Если ЕС и США ограничатся дешевой риторикой и откажутся от давно назревших жестких санкций против режима Алиева, это сделает их соучастниками циничного плана по насильственному установлению нового порядка в Закавказье.

Redaktionsnetzwerk Deutschland (Ганновер, Германия)

Кавказская республика — Азербайджан имеет большие запасы природного газа и нефти, регулярно проводит музыкальные и спортивные мероприятия — и ведет войну против небольшого народа по соседству. Должен ли Запад прекратить вести дела с Баку?..

В будущем название государства Азербайджан, видимо, также будет ассоциироваться с войной: войной против примерно 120 тыс. армянских мужчин, женщин и детей, которым почти на год обрезали связи с внешним миром из-за устроенной Баку блокады…

Конфликт ставит много вопросов — о роли Азербайджана, страны, с которой ЕС с марта 2021 года связан договором «о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве». Но также и о роли Запада, «всеобъемлющего и расширенного» партнера бакинского владыки. И о роли России, которая после прошлой войны между Азербайджаном и Арменией в 2020 году дала гарантии безопасности побежденной Армении. Не говоря уже о Турции, которая сейчас оказывает на Алиева большое влияние.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик

Фотогалерея

«Антитеррористическая операция» Азербайджана в Карабахе

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19 сентября в 12:00 мск Минобороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», а также выдворения армянских вооруженных сил &lt;br>На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

19 сентября в 12:00 мск Минобороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», а также выдворения армянских вооруженных сил
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана, бои шли по всей линии соприкосновения

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана, бои шли по всей линии соприкосновения

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов во время брифинга сообщил, что более 60 позиций армянских военных были взяты под контроль в ходе операции &lt;br>На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов во время брифинга сообщил, что более 60 позиций армянских военных были взяты под контроль в ходе операции
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек &lt;br>На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Власти Азербайджана сообщили, что основная цель операции — уничтожение военной инфраструктуры НКР, и большая часть целей была достигнута &lt;br>На фото: последствия обстрела Степанакерта

Власти Азербайджана сообщили, что основная цель операции — уничтожение военной инфраструктуры НКР, и большая часть целей была достигнута
На фото: последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха большей частью укрылись в бомбоубежищах

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха большей частью укрылись в бомбоубежищах

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения с этническими армянскими силами в нескольких местах &lt;br>На фото: последствия обстрела Степанакерта

Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения с этническими армянскими силами в нескольких местах
На фото: последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Власти США и Европы призвали Азербайджан остановить военные действия &lt;br> На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Власти США и Европы призвали Азербайджан остановить военные действия
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

В тот же день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры

В тот же день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры

Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP

Тысячи жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе

Тысячи жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Вход в здание правительства Армении был заблокирован полицейским кордоном

Вход в здание правительства Армении был заблокирован полицейским кордоном

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Собравшиеся на митинг выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе

Собравшиеся на митинг выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Протестующие попытались прорваться в здание, однако силовики сдержали натиск, силу в ответ не применяли

Протестующие попытались прорваться в здание, однако силовики сдержали натиск, силу в ответ не применяли

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе&lt;br> На фото: митинг в Ереване

Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе
На фото: митинг в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха все вооруженные силы Армении. В ответ МИД Армении сообщил, что войск страны на территории НКР нет&lt;br> На фото: митинг у правительства Армении

МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха все вооруженные силы Армении. В ответ МИД Армении сообщил, что войск страны на территории НКР нет
На фото: митинг у правительства Армении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Правоохранительные силы Армении блокируют проход к правительству

Правоохранительные силы Армении блокируют проход к правительству

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга в Ереване и силовики

Участники митинга в Ереване и силовики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейский кордон в Ереване на входе в дом правительства

Полицейский кордон в Ереване на входе в дом правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку &lt;br> На фото: жители Степанакерта в бомбоубежище

20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку
На фото: жители Степанакерта в бомбоубежище

Фото: AP / Siranush Sargsyan

После того, как власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие, в азербайджанском Минобороны заявили, что прекращают боевые действия в Карабахе &lt;br> На фото: жители Карабаха укрылись в бомбоубежище

После того, как власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие, в азербайджанском Минобороны заявили, что прекращают боевые действия в Карабахе
На фото: жители Карабаха укрылись в бомбоубежище

Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP

Власти Азербайджана согласились предоставить коридор для эвакуации жителей и армии НКР&lt;br> На фото: эвакуация людей из Степанакерта

Власти Азербайджана согласились предоставить коридор для эвакуации жителей и армии НКР
На фото: эвакуация людей из Степанакерта

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Российские миротворцы эвакуируют местных жителей из Нагорного Карабаха

Российские миротворцы эвакуируют местных жителей из Нагорного Карабаха

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Протестующие в Ереване перекрыли одну из дорог в центре города

Протестующие в Ереване перекрыли одну из дорог в центре города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Еревана начали собираться у здания правительства после заявлений о договоренностях в Нагорном Карабахе

Жители Еревана начали собираться у здания правительства после заявлений о договоренностях в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Митингующие требуют признать независимость Нагорного Карабаха

Митингующие требуют признать независимость Нагорного Карабаха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники акции и оцепление у здания правительства в Ереване

Участники акции и оцепление у здания правительства в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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19 сентября в 12:00 мск Минобороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», а также выдворения армянских вооруженных сил
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана, бои шли по всей линии соприкосновения

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов во время брифинга сообщил, что более 60 позиций армянских военных были взяты под контроль в ходе операции
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Власти Азербайджана сообщили, что основная цель операции — уничтожение военной инфраструктуры НКР, и большая часть целей была достигнута
На фото: последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха большей частью укрылись в бомбоубежищах

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения с этническими армянскими силами в нескольких местах
На фото: последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Власти США и Европы призвали Азербайджан остановить военные действия
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

В тот же день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры

Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP

Тысячи жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Вход в здание правительства Армении был заблокирован полицейским кордоном

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Собравшиеся на митинг выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Протестующие попытались прорваться в здание, однако силовики сдержали натиск, силу в ответ не применяли

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе
На фото: митинг в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха все вооруженные силы Армении. В ответ МИД Армении сообщил, что войск страны на территории НКР нет
На фото: митинг у правительства Армении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Правоохранительные силы Армении блокируют проход к правительству

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга в Ереване и силовики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейский кордон в Ереване на входе в дом правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку
На фото: жители Степанакерта в бомбоубежище

Фото: AP / Siranush Sargsyan

После того, как власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие, в азербайджанском Минобороны заявили, что прекращают боевые действия в Карабахе
На фото: жители Карабаха укрылись в бомбоубежище

Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP

Власти Азербайджана согласились предоставить коридор для эвакуации жителей и армии НКР
На фото: эвакуация людей из Степанакерта

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Российские миротворцы эвакуируют местных жителей из Нагорного Карабаха

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Протестующие в Ереване перекрыли одну из дорог в центре города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Еревана начали собираться у здания правительства после заявлений о договоренностях в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Митингующие требуют признать независимость Нагорного Карабаха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники акции и оцепление у здания правительства в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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