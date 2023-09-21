«Возвращение анклава под управление Азербайджана изменит баланс сил в Закавказье»

Молниеносная «антитеррористическая операция» Азербайджана в Нагорном Карабахе и ее последствия — фактическая капитуляция сил обороны Карабаха — широко обсуждаются в мире. Западные эксперты напрямую связывают эти события с ростом значимости Азербайджана для Европы и США и считают их признаком сокращения влияния России на Южном Кавказе. Впрочем, есть и те, кто называет нынешнее развитие событий большой победой именно России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване начались демонстрации с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ После обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване начались демонстрации с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Никто не хочет вставать на пути Азербайджана. Западные державы в основном соревнуются друг с другом, выпуская дежурные осуждения. Боясь быть втянутой в большую войну с Азербайджаном, в которой она почти наверняка проиграет, армия Армении, как полагают, хочет остаться вне конфликта. Оглушительным молчанием стало отсутствие реакции со стороны России, имеющей влияние в этом регионе…

Перемирие могло бы спасти Карабах от кровопролития. Остановить ухудшение ситуации могут новые переговоры между Азербайджаном и карабахскими армянами, если соглашение будет достигнуто, оно, скорее всего, будет устойчивым, поскольку Баку уже достиг своих целей. Но для празднования пока мало поводов. Представители Баку заявляют, что карабахские армяне могут оставаться на своем месте и пользоваться правами, которые есть у других меньшинств Азербайджана. Но даже с учетом таких намерений: кровопролитие уже произошло. Будет почти невозможно преодолеть травмы прошлых войн, а также годы взаимной враждебной пропаганды.

Возвращение анклава под управление Азербайджана, скорее всего, изменит баланс сил в Закавказье — регионе, который в течение столетий был на пересечении геополитических интересов России, Турции и западных стран. Капитуляция армянских сепаратистов может привести к снижению российского влияния на Кавказе, где роль Москвы как арбитра в многолетнем Нагорно-Карабахском конфликте сделала ее важной силой.

Это также угрожает дестабилизировать обстановку в Армении, чей премьер-министр Никол Пашинян пытается построить более тесные связи с Западом, несмотря на военный альянс с Россией. Но помимо этих широких последствий капитуляция приведет к гораздо более конкретным последствиям для жизни десятков тысяч армян, которые проживают в этом регионе. Многие из них выступают решительно против азербайджанского управления, которое, как они опасаются, может привести к репрессиям в отношении тех, кто боролся против Баку.

Если режим прекращения огня устоит, это поможет избежать нового кровавого конфликта в нестабильном регионе, который стратегически важен для Запада, России и Турции, учитывая нефтегазовые ресурсы Азербайджана, ставшего более значимым в условиях, когда западные державы ограничили свою зависимость от российских энергоносителей… Однако успех режима прекращения огня может зависеть от исхода переговоров по вопросу полной реинтеграции в Азербайджан этого региона и его населения… Россия, которая поддерживает связи и с Арменией, и с Азербайджаном, пыталась придерживаться роли миротворца.

Однако попытки Москвы добиться устойчивого перемирия мало что дали, и российские миротворческие силы не смогли помешать девятимесячной блокаде Азербайджаном единственной дороги, связывающей Армению с Нагорным Карабахом, что привело к гуманитарному кризису.

Азербайджан, похоже, воспользовался моментом, когда его сильный сосед — Россия, которая позиционировала себя как миротворца, сконцентрировала свои военные ресурсы на… Украине.

Скорость, с которой армянские сепаратисты согласились прекратить вооруженную борьбу, подчеркивает ослабевающее влияние Москвы в этом регионе и изменение сфер влияния в регионе, где США и Турция ищут возможностей играть более значимую роль… Россия выставляла себя в качестве мирного посредника и на протяжении многих лет пыталась не допустить разрастания этого конфликта и сделать так, чтобы этнические армяне могли противостоять нападениям Азербайджана, который пользуется поддержкой Турции.

Армянские оккупанты Карабаха, который всеми сторонами и государствами мира признается юридически и де-факто как часть Азербайджана, принуждены отойти к собственным границам во избежание чрезмерной эскалации конфликта. И Азербайджан, вновь одержавший победу в правом деле, безусловно установит национальный суверенитет и напомнит всем народам мира слова азербайджанского мыслителя Мамеда Эмина Расулзаде, также игравшего важную роль в политической жизни Турции, слова, которые стали лозунгом борьбы Азербайджана за свою независимость: «Единожды вознесенному знамени вовек не пасть!».

Последние события могут подготовить почву для интеграции Азербайджаном этнических армян в свое общество и для взятия этой горной области под свой полный контроль. По мнению аналитиков, может произойти массовый исход из Карабаха в Армению, но это пока не очевидно и еще только предстоит узнать. Аналитики высоко оценивают многолетние попытки России восстановить мир в регионе, где за последние три десятилетия было две войны между Азербайджаном и Арменией.

Страны этого региона, включая Исламскую Республику Иран, неоднократно призывали к мирному урегулированию конфликта между этими двумя сторонами и к уважению территориальной целостности друг друга.

Несмотря на стремление США создавать как можно больше проблем для России, Москва, похоже, прекратила новую спираль насилия в этом крайне нестабильном регионе. Без миротворческих усилий Москвы все могло бы прийти к новому кровавому конфликту. В предыдущий раз, не так давно, когда при посредничестве России был установлен режим прекращения огня, он в целом держался, за исключением отдельных вспышек.

Некоторые аналитики обвиняют Запад во вмешательстве в дела региона и, напротив, высоко оценивают позицию России, Азербайджана и Армении, быстро прекративших военные действия. Азербайджан сумел с помощью военной силы полностью захватить весь Нагорный Карабах.

У новой войны в Закавказье много причин. Несомненный виновник — агрессор Азербайджан. Но совместная ответственность лежит также на великих державах, которые, несмотря на все предупреждающие знаки, полагались на дешевую риторику, вместо того чтобы остановить Азербайджан твердой политикой.

Сложно было бы более явно сорвать маску с тщеславной самопрезентации так называемого международного сообщества: ровно тогда, когда начинались прения Генеральной Ассамблеи ООН, на которых каждый год в Нью-Йорке клянутся в верности универсальным нормам и объединяющим ценностям, петрократия Азербайджан продемонстрировала, что на самом деле важно в современном мире: сила оружия… Азербайджан уже устроил «гуманитарные коридоры». Это эвфемизм для изгнания с родины населения, которое девять месяцев морили голодом во время блокады и жизнь которого теперь окончательно превратилась в ад под бомбежками…

Только три варианта могли бы дать защиту карабахским армянам на их родине: своевременная гарантия их самостоятельности по нормам международного права, поддержка крупных держав или — в последнее время — решительное международное вмешательство в условиях очевидной подготовки к войне со стороны Азербайджана. Все эти возможности были упущены.

Армяне также сделали ошибку, положившись не на ту сторону в геополитической шахматной игре. Россия, их традиционный союзник, бросила их во время этого кризиса. Это связано с тем, что она отвлечена (конфликтом.— «Ъ») на Украине, а также с антипатией в отношении продемократического правительства в Ереване. Россия сейчас не видит возможности спасти свое уменьшающееся влияние в Закавказье…

ЕС и США, в свою очередь, многие годы не проявляли интереса к региону. Только в этом году Вашингтон и Брюссель интенсифицировали свое посредничество… Если оглянуться назад, западные посредники кажутся полезными идиотами, которые слепо верили в силу дипломатии, вместо того чтобы активно давить на Азербайджан, чтобы отвратить его от курса на войну… Если ЕС и США ограничатся дешевой риторикой и откажутся от давно назревших жестких санкций против режима Алиева, это сделает их соучастниками циничного плана по насильственному установлению нового порядка в Закавказье.

Кавказская республика — Азербайджан имеет большие запасы природного газа и нефти, регулярно проводит музыкальные и спортивные мероприятия — и ведет войну против небольшого народа по соседству. Должен ли Запад прекратить вести дела с Баку?..

В будущем название государства Азербайджан, видимо, также будет ассоциироваться с войной: войной против примерно 120 тыс. армянских мужчин, женщин и детей, которым почти на год обрезали связи с внешним миром из-за устроенной Баку блокады…

Конфликт ставит много вопросов — о роли Азербайджана, страны, с которой ЕС с марта 2021 года связан договором «о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве». Но также и о роли Запада, «всеобъемлющего и расширенного» партнера бакинского владыки. И о роли России, которая после прошлой войны между Азербайджаном и Арменией в 2020 году дала гарантии безопасности побежденной Армении. Не говоря уже о Турции, которая сейчас оказывает на Алиева большое влияние.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик