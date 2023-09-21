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Коммерсантъ FM
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Сети связи развернут против дронов

Роскомнадзор проверит готовность участников рынка к «периоду военного положения»

Роскомнадзор оценит готовность операторов связи к авариям — от повреждения магистральных сетей до разрушения сооружений «в период действия военного положения». В частности, будут оцениваться защищенность хранения горюче-смазочных материалов, наличие антидроновой защиты. При отсутствии последней ее установку нужно будет запланировать. По данным “Ъ”, крупные операторы уже занялись разработкой подобных планов после майской атаки беспилотников на инфраструктуру МТС в Краснодаре.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с методическими рекомендациями Роскомнадзора по организации противодействия угрозам работы сооружений и линий связи.

  • Согласно документу, территориальные органы ведомства должны вместе со «значимыми операторами связи» смоделировать готовность последних к разрушению ключевых сооружений, повреждению магистральных линий связи и полному отключению электроэнергии.
  • Для каждого из сценариев будет разработан план по обеспечению безопасности и восстановлению сетей, «в том числе в период действия военного положения».

На документ первым обратил внимание Telegram-канал «ОрдерКом».

Оценивать готовность операторов к аварийным ситуациям планируется в том числе по тому, защищены ли горюче-смазочные материалы, хранящиеся на объектах, и установлены ли антидроновые системы. В документе Роскомнадзора отдельно отмечено: если систем нет, их внедрение «должно быть учтено в плане мероприятий». Список значимых операторов составляется для каждого региона, в том числе исходя из числа государственных и социально значимых объектов, подключенных к сетям. Мобильные операторы и владельцы собственных линий связи объявляются значимыми вне зависимости от других критериев.

В Сочи операторам связи временно сократили доступ к определенным частотам

Моделировать аварии, согласно документу, должны рабочие группы, в которые войдут представители операторов, Роскомнадзора и «заинтересованных органов власти». В МТС, «Вымпелкоме», «МегаФоне» и Tele2 отказались от комментариев. В Роскомнадзоре, «Ростелекоме», «Миранда-Медиа», «Воентелекоме» и «+7Телекоме» не ответили.

Собеседник “Ъ” в одном из операторов «большой четверки» подтверждает, что они получили рекомендации от регулятора. Речь идет о том, чтобы компании выработали порядок действий на случай атак на их инфраструктуру, объясняет он: «Пример — майская атака беспилотника на инфраструктуру МТС в Краснодаре, которая вызвала кратковременный сбой в работе оператора».

По словам собеседника, задача операторов состоит и в том, чтобы в случае, если из-за атаки будет повреждена инфраструктура одного, другие «перехватили его абонентов и обеспечили связь».

Требования по антидроновой защите инфраструктуры выглядят разумными для объектов, занимающих существенные площади, полагает аналитик профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко: «Говоря об объектах связи, это в большей степени может быть применимо к центрам обработки данных (ЦОД) и магистральным узлам связи, но не к отдельным базовым станциям (БС)».

Оснащение каждой БС системами подавления дронов господин Бойко считает нецелесообразным — как из-за их количества и плотности размещения, так и из-за помех, которые системы защиты могут создавать в работе оборудования. Такая защита, по мнению эксперта, актуальна для башен сотовой связи в отдаленных местностях, которые выступают там единственным профильным объектом: «Но если речь пойдет хотя бы о десятках тысяч объектов, стоимость закупки и установки систем может лечь на операторов связи непосильным грузом».

Антидроновые системы могут создать помехи

Минцифры обсуждало вопросы защиты инфраструктуры связи с участниками рынка ЦОД, говорит источник “Ъ” в одной из профильных компаний: «Летом, еще до того как дроны ударили по "Москва-Сити", было совещание, в рамках которого обсуждались методы защиты дата-центров. Речь шла как об антидроновых ружьях, так и о физической защите зданий». Впрочем, добавляет он, к концу лета владельцы дата-центров стали менее обеспокоены этим вопросом. Вечером 21 сентября в министерстве на запрос не ответили.

Обязательства по обеспечению устойчивости сетей связи уже прописаны в требованиях, которые предъявляются к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), отметил президент Ассоциации малых операторов связи Дмитрий Галушко: «Но ряд операторов, которые считаются существенными на уровне регионов, могут пренебрегать ими». Он связал действия Роскомнадзора с атаками на объекты, которые совершаются в приграничных регионах: «Ведомство будет "мягко" принуждать оснащать объекты связи антидроновыми системами». Господин Галушко, однако, полагает, что региональные ведомства ограничатся «бумажной проверкой», то есть запросами планов и отчетов.

Юрий Литвиненко, Никита Королев

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