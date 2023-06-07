Мобильный интернет самоограничился

Абоненты российских мобильных операторов начали жаловаться на массовые проблемы с доступом к мобильному интернету в Сочи и Адлере. Муниципальный центр управления Сочи пояснил, что проблемы связаны с работами по улучшению качества связи в летний сезон. По данным “Ъ”, ограничить доступ к услугам операторы были вынуждены по поручению Минцифры. Причиной могут быть проходящие в городе мероприятия ЕАЭС и СНГ с участием целого ряда высокопоставленных лиц: ограничения затронули частоты 2600 МГц, которые пересекаются с теми, что используют военные. По данным источников “Ъ”, связь уже начала восстанавливаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Муниципальный центр управления города Сочи 6 июня в своем Telegram-канале, ссылаясь на летний оперативный штаб, сообщил, что с 7 по 9 июня в некоторых районах города могут возникнуть проблемы с доступом к мобильному интернету: «Причиной временных перебоев послужили проводимые работы с целью улучшения качества связи в летний сезон».

Сами абоненты 7 июня массово жаловались на неполадки в работе сервисов и проблемы с доступом к мобильному интернету. Согласно комментариям жителей в соцсети «ВКонтакте», перебои возникли в Сочи и Адлере.

Пользователи утверждают также, что нет доступа к мобильному интернету и в местном аэропорту, связывая неполадки с прибытием в Сочи целого ряда высокопоставленных чиновников (включая премьера РФ Михаила Мишустина, премьера Кубы Мануэля Марреро Круса, премьера Белоруссии Романа Головченко, премьера Армении Никола Пашиняна и премьера Киргизии Акылбека Жапарова) для участия в ряде мероприятий, включая заседание Евразийского межправительственного совета.

В службе поддержки «МегаФон» “Ъ” подтвердили, что в Сочи, Красной Поляне и Адлере наблюдаются сложности с мобильным интернетом, звонками и СМС: «Причины еще не выявлены, но технические специалисты прикладывают все усилия для скорейшего выявления и решения вопроса». В пресс-службе «МегаФона», «Вымпелкома», МТС и Tele2 от комментариев отказались.

Из письма подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного цента (ГРЧЦ) в адрес техотдела по Краснодарскому краю одного из операторов от 5 июня (копия есть у “Ъ”) следует, что на основании указания Минцифры от 3 июня операторы связи с 7 по 9 июня должны ограничить работу принадлежащих компаниям радиоэлектронных средств (РЭС) по ряду частот, на которых работает стандарт связи LTE на определенных территориях региона. В документе говорится, что информацию о готовности выполнить запрет необходимо сообщить в управление по Краснодарскому краю и Республике Адыгея филиала ФГУП ГРЧЦ в ЮСКФО до 6 июня.

В Минцифры не ответили на запрос “Ъ”, в ГРЧЦ отказались от комментариев, в администрации Краснодарского края сообщили, что не располагают данными о распоряжениях министерства и центра. Знакомый с ситуацией собеседник “Ъ” в регионе говорит, что спустя несколько часов после запросов “Ъ” в Минцифры, ГРЧЦ и правительство Краснодарского края «доступ к мобильному интернету в регионе начал восстанавливаться».

Подобные перебои с доступом к мобильному интернету напоминают ситуацию с приездом президента РФ Владимира Путина в Волгоград, а сделано это в целях безопасности первого лица, утверждает источник “Ъ” в телеком-отрасли.

По его словам, вероятнее всего, активно будут глушить LTE-частоту на 2600 МГц, так как она пересекается с частотой, используемой силами противовоздушной обороны (ПВО): «Скорее всего, там ПВО находится в усиленном режиме, поэтому и отключают доступ к мобильному интернету».

В случае обычных ремонтных работ, добавляет собеседник “Ъ”, операторы задействуют резервные мощности серверов, чтобы доступ к интернету был беспрерывным. Но в данной ситуации «все провайдеры вынуждены ограничить доступ к услугам связи на больших территориях, а для них это репутационные и финансовые риски». Другой участник рынка уточняет, что такие меры безопасности давно принимают в ЛНР: «Таким образом правительство региона может создать проблемы для диверсионных групп, которые используют соцсети и мессенджеры для коммуникации между собой».

Вадим Красников, Юлия Юрасова; Анна Перова, Краснодар