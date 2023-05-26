При взрыве в Краснодаре незначительно пострадал офис МТС

В результате ночного инцидента в Краснодаре повреждения получило офисное здание компании МТС, эту информацию «Ъ-Юг» подтвердили в телекоммуникационная компании. «В результате инцидента была незначительно повреждена часть кровли здания, сотрудники и инфраструктура не пострадали. Сеть работает в штатном режиме», – уточнили в пресс-службе.

По данным местных жителей, рядом с офисом МТС на улице Морской находится вышка связи. Жители микрорайона рассказывают о двух взрывах, которые они слышали с интервалом в 10 минут. Насколько можно судить по видеороликам, которые выкладывают в соцсети жители Краснодара, на последнем этаже офисного здания повреждена облицовка фасада и кровля. В соседней пятиэтажке выбиты окна, по данным главы города Евгения Наумова, замене подлежит не менее двадцати окон. У одноэтажного здания сорвана крыша. Причины происшествия городские и краевые власти не озвучивают, призывая граждан не поддаваться панике и доверять информации только официальных источников.

Анна Перова, Краснодар