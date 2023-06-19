Связь сбивается на борьбу с беспилотниками

Минцифры организует рабочую группу с участием операторов, компаний топливно-энергетического комплекса и Госкомиссии по радиочастотам, чтобы оценить риски перебоев со связью из-за массового использования бизнесом системы обнаружения и блокировки дронов. Излучение может создавать помехи, подтверждают эксперты. Они считают, что для решения проблем властям стоит ввести лицензирование на использование такого оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Источники на рынке рассказали “Ъ”, что Минцифры планирует создать группу при участии крупнейших операторов для решения проблемы с перебоями GPS и мобильной связи, которые возникают по причине распространения систем обнаружения и блокировки дронов. Их закупают и устанавливают для обеспечения безопасности инфраструктуры крупные частные и государственные компании, уточняют собеседники “Ъ”. По словам одного из них, Минцифры уже проводит «полузакрытые совещания» по этому вопросу.

В Минцифры “Ъ” подтвердили планы создать рабочую группу, перед которой стоит задача «определить возможности использования радиочастотного спектра средствами радиоэлектронного подавления». В нее войдут представители Государственной комиссии по радиочастотам, представители от организаций ТЭК, Национальной радиоассоциации пользователей радиочастотного спектра, Национального радиотехнического бюро, операторов связи и разработчиков РЭС, уточнили в министерстве.

После крупного налета беспилотников на Москву и массовых проблем в приграничных регионах многие предприятия промышленности, ТЭК и транспорта, а также отдельные граждане стали интересоваться покупкой систем борьбы с дронами. Пушки для противодействия дронам продаются на маркетплейсах (см. “Ъ” от 31 мая).

В ОАО РЖД рассказали, что компания вместе с Минтрансом «активно следит за процессом создания рабочей группы» и в случае необходимости будет выносить свои вопросы на обсуждение Госкомиссии по радиочастотам. В МТС, «МегаФоне», «Вымпелкоме» и Tele2 отказались от комментариев.

Антидроновые системы используют узкополосное глушение и подавление радиочастот, чтобы прервать связь дрона с пультом дистанционного управления. Сами по себе они не способны оказать влияние на работу сетей связи, но «чем больше предприятий обзаводятся подобной техникой, тем больше вероятность, что они будут мешать работе определенных частот», объясняет знакомый с проблемой собеседник “Ъ”.

Сейчас почти любое ведомство или компания в целях безопасности может приобрести антидроновый аппарат, цена которого в зависимости от мощности устройства составляет от нескольких десятков тысяч до миллионов рублей.

При одновременной работе большого числа таких устройств может сформироваться излучение, которое совпадает с лицензированными диапазонами частот, на которых работают операторы, что приведет к возникновению помех, вплоть до полного отключения связи, объясняет собеседник “Ъ”.

С проблемами разделения частот в основном столкнутся компании, которым по факту приходится обеспечивать безопасность инфраструктуры от воздушных атак, говорит один из источников “Ъ”. По его мнению, это затронет нефтепромышленную, транспортную и строительную индустрии: «В будущем, скорее всего, будут введены ограничения на использование определенных частот для услуг связи в секторах, где располагаются стратегические объекты».

Другой собеседник “Ъ” на рынке говорит, что все глушительные аппараты, которые используют частные компании, «фактически незаконны», так как они не имеют прав на «использование частот, которые задействованы для гражданской связи». Чтобы избежать проблем с доступом к связи у обычных жителей, считает он, нужно, чтобы компании получали лицензии на использование подобного оборудования.

Вадим Красников