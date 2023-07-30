«Москва-Сити» подвергся падению

В ночь на воскресенье очередной воздушной атаке подверглась Москва. На этот раз один украинский беспилотник был сбит на подлете к столице, в районе Одинцово, еще два упали на территории «Москва-Сити», повредив фасады двух башен, в том числе правительственного комплекса — на нескольких этажах были выбиты окна, повреждена остановка. В Минобороны РФ сообщили, что оба БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Обошлось без жертв. Примерно на три часа были введены ограничения на прием и вылеты самолетов в аэропорту Внуково. О ЧП было доложено президенту России. Это уже вторая атака дронов на Москву за неполную неделю: в ночь на 24 июля один БПЛА попал в недостроенный небоскреб, а другой упал на пустовавшее здание Центрального военного оркестра Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы ликвидировать все последствия падения БПЛА в «Москва-Сити», понадобилось несколько часов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Чтобы ликвидировать все последствия падения БПЛА в «Москва-Сити», понадобилось несколько часов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О ночной воздушной атаке на столицу стало известно практически сразу — в соцсетях и Telegram-каналах появились видео, снятые очевидцами. Первый прилетел в «Москва-Сити» примерно в 3:20, он попал в правительственную башню «IQ-квартала» в 3:20. Примерно через 50 минут еще один БПЛА угодил в здание бизнес-центра ОКО-2 со стороны автомойки Crystal City.

Утром Минобороны РФ сообщило, что оба БПЛА, упавшие в деловом центре, были подавлены средствами РЭБ, потеряли управление и потерпели крушение. Еще один беспилотник, сообщили в военном ведомстве, был сбит ПВО до того, как долетел до столицы — над территорией Одинцовского района Подмосковья. По словам очевидцев, дрон был сбит в районе райцентра, и его осколки якобы находили даже на одной из одинцовских улиц. При этом в соцсетях и интернет-ресурсах появлялись сообщения о том, что система ПВО работала также в районе подмосковного Красногорска, но официального подтверждения этому не последовало.

В результате падения БПЛА в «Москва-Сити» в обеих башнях на нескольких этажах были выбиты стекла. Позже появились видео, свидетельствующие о повреждениях в некоторых офисных помещениях правительственного комплекса.

Сразу же после инцидента улицы в «Москва-Сити» были перекрыты. Последствия ликвидировали на протяжении нескольких часов, все это время подход к пострадавшим башням был закрыт, автомобильное движение в районе ЧП ограничено. Обошлось без жертв, что, впрочем, во многом объясняется временем атаки. Незначительно пострадал охранник, дежуривший на проходной к башне ОКО-2.

В Минцифры, имущество которого, по предварительным данным, могло пострадать больше, чем у других расположенных в правительственной башне ведомств, комментировать ситуацию не стали.

В связи с налетом на столицу был введен в действие режим «Ковер» в аэропорту Внуково. «По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во Внуково сегодня с 2:15 до 5:00 были введены ограничения на прием / выпуск воздушных судов»,— сообщали в аэропорту. В целях безопасности часть рейсов были перенаправлены в другие московские аэропорты.

Тем временем Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину доложено о ЧП в «Москва-Сити».

Следственные органы СКР к вечеру воскресенья еще не сообщили о возбуждении дела в связи с инцидентом в деловом центре, но можно прогнозировать, что оно будет расследоваться, как и во всех подобных случаях, по ст. 205 УК РФ (теракт). Какие именно беспилотники использовались для налета на Москву, предстоит установить экспертам ФСБ. За подобными атаками, по версии правоохранителей, стоят должностные лица главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Строительством «IQ-квартала» занималась подконтрольная структурам ВТБ компания «Галс-Девелопмент», объект сдан в 2017 году. Одну из башен комплекса занимает Россельхозбанк. Вторую башню федеральные власти через «Дом.РФ» ранее выкупили для размещения министерств и ведомств. Сейчас здесь работают, в частности, Минэкономики, Минпромторг, Минцифры, Федеральное агентство по делам национальностей, Росстандарт и др.

Бизнес-центр ОКО-2 — проект Capital Group, объект сдан в эксплуатацию в 2019 году. Ранее площади здесь занимали подразделения «Яндекса», а в середине июля газета «Ведомости» сообщала о покупке 13,4 тыс. кв. м здесь структурами Россельхозбанка, тогда как IT-компания от площадей отказалась.

Отметим, что это уже вторая воздушная атака на столицу за неполную неделю.

В ночь на 24 июля один БПЛА попал в недостроенный небоскреб на проспекте Лихачева, а другой упал на пустовавшее здание Центрального военного оркестра Минобороны на Комсомольском проспекте.

Александра Мерцалова, Александр Александров