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Стали известны все депутаты парламента Хакасии

Определился персональный состав восьмого созыва верховного совета (ВС) Республики Хакасия. От мандатов отказались ряд кандидатов, избранных по трем партийным спискам, — КПРФ, «Единой России» (ЕР) и ЛДПР.

Фото: Верховный Совет Республики Хакасия

Фото: Верховный Совет Республики Хакасия

По данным республиканского избиркома, от места в ВС отказался Валентин Коновалов, избранный главой республики. Он возглавлял партсписок КПРФ. В числе коммунистов, которые также решили не получать мандаты, депутат горсовета Абакана Нина Витман, глава Усть-Абаканского поссовета Нина Леонченко и глава Таштыпского района Николай Чебодаев. Вакантные места переданы индивидуальному предпринимателю Виталию Грошеву, а также депутатам ВС седьмого созыва Василию Шулбаеву и Татьяне Янусик.

В списке отказавшихся от мандатов единороссов занимавший вторую строчку в партсписке глава Аскизского района Абрек Челтыгмашев, мэр Абазы Валентина Филимонова, глава Алтайского района Ирина Войнова, депутат абаканского горсовета Наталья Абышева, глава Ширинского района Андрей Диринг, пенсионер Юлия Илюшкина и ряд других. Вместо них депутатами станут депутаты предыдущего созыва Петр Воронин и Виталий Ермолюк, заместитель директора «Абазинского рудника» Татьяна Бочарова, артист ансамбля «Звоны» Анастасия Кочергина, начальник службы охраны окружающей среды и экологической безопасности ООО «Угольно-логистическая компания "Разрез Аршановский"» Константин Летуев и начальник отдела главного сварщика АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» Алексей Стрельников.

В партсписке ЛДПР от места в ВС отказался возглавлявший его лидер партии Леонид Слуцкий. Завоеванный партией мандат получит депутат предыдущего созыва Ярослав Хаврон.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», выборы депутатов республиканского парламента нового созыва состоялись 8-10 сентября. 25 депутатов избирались по партспискам, еще столько же — в одномандатных округах. В общей сложности у ЕР 34 мандата, у КПРФ — 14, у ЛДПР — два.

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Валерий Лавский

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