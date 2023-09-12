Еще больше единства

На завершившихся 10 сентября в Сибирском федеральном округе губернаторских выборах все выдвинутые «Единой Россией» (ЕР) действующие руководители регионов получили не менее 70% голосов. В их числе Сергей Цивилев (Кемеровская область), Виктор Томенко (Алтайский край), Андрей Травников (Новосибирская область), Виталий Хоценко (Омская область) и Михаил Котюков (Красноярский край). Пять лет назад такой результат выглядел скорее исключением, чем правилом. Протестный потенциал сибирского электората, напротив, снизился — меньше избирателей проголосовало за альтернативных кандидатов. Причем как в тех регионах, где явка по сравнению с предыдущими выборами в 2018 году выросла, так и в субъектах федерации, где она упала. Эксперты причинами неудач оппозиции называют запрос на консолидацию в обществе, а также слабость ее кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Новосибирской области Андрей Травников улучшил свой результат на выборах главы региона, получив 75,72% голосов избирателей, в 2018 году – 64,52%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Губернатор Новосибирской области Андрей Травников улучшил свой результат на выборах главы региона, получив 75,72% голосов избирателей, в 2018 году – 64,52%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В единый день голосования в СФО было избрано шесть глав регионов. В пяти из них в качестве кандидатов от ЕР баллотировались действующие губернаторы или врио губернатора. Независимо от сроков, в течение которых они к моменту голосования руководили территорией, все они, по предварительным данным, набрали не менее 70% голосов. За Михаила Котюкова, назначенного в апреле врио губернатора Красноярского края 2023 года, проголосовали 70,21%, за врио губернатора Омской области (назначен в марте 2023 года) Виталия Хоценко — 76,33%. Сергей Цивилев, который руководит Кемеровской областью с 2018 года, получил поддержку 85,23% избирателей. Андрей Травников в Новосибирской области и Виктор Томенко в Алтайском крае, которые также пошли на второй срок с пятилетним стажем на посту губернатора, набрали, соответственно, 75,72% и 76,16%.

Особняком стоят выборы главы Республики Хакасия. Там в качестве действующего руководителя региона баллотировался коммунист Валентин Коновалов. В итоге он был избран на второй срок с результатом 63,14%.

В 2018 году такие результаты в Сибири выглядели, скорее, исключением из правил. Тогда господин Цивилев набрал 81,29%, а справоросс Александр Бурков, который баллотировался в Омской области в качестве самовыдвиженца и в статусе врио губернатора, — 82,56%. У других же сибирских врио результаты были скромнее. Так, господин Травников набрал 64,52% голосов, Александр Усс в Красноярском крае — 60,19%, а господин Томенко — 53,61%.

Одновременно по сравнению с выборами пятилетней давности уменьшился протестный потенциал сибирского электората. Например, в 2018 году в Новосибирской области Андрею Травникову противостояли три кандидата, которые набрали в общей сложности 204,2 тыс. голосов. В этот раз число соперников у единоросса осталось прежним, но им удалось получить лишь 154,3 тыс. голосов. Трое соперников Виктора Томенко в Алтайском крае набрали на прошлых выборах вместе 299,4 тыс. голосов, в 2023-м трое его новых оппонентов — лишь 118,2 тыс. В Красноярском крае двое кандидатов, противостоявших Александру Уссу в 2018 году, получили в сумме 211,4 тыс. голосов. Теперь же четверо оппонентов Михаила Котюкова набрали 199 тыс. В Кемеровской области этот показатель также снизился — с 226,5 тыс. до 203,6 тыс. Исключением в данном тренде оказалась Омская область. Но и здесь число голосов, поданных за альтернативных кандидатов, выросло лишь немного. В 2018 году противники Александра Буркова набрали 98,1 тыс. голосов, в этот раз также трое оппонентов — 110,1 тыс.

В 2023 году, в отличие от ситуации пятилетней давности, в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях своих кандидатов выдвигала КПРФ. Но, как оказалось, значительного влияния на итоги голосования это обстоятельство не оказало. В Новосибирской области депутат законодательного собрания Роман Яковлев занял второе место с 10,72% голосов. В Омской области депутат Госдумы РФ Андрей Алехин также пришел к финишу вторым, получив чуть больше — 10,8%. В Красноярском крае вице-спикер заксобрания от КПРФ Андрей Новак занял четвертое место с 5,99%. Он пропустил вперед не только руководителя фракции ЛДПР в заксобрании Александра Глискова (11,32%), но и еще одного депутата краевого парламента — Ирину Иванову от партии «Зеленых» (8,25%).

Тенденции роста результатов кандидатов-единороссов и снижения числа избирателей, голосующих за других кандидатов, прослеживаются как в регионах, где явка по сравнению с 2018 годом выросла, так и в тех субъектах федерации, где она упала. Рекордсменом по явке в Сибири стала Кемеровская область. На прошлых губернаторских выборах она составила 66,29%, в этот раз к 18:00 10 сентября — 79%. Весь этот прирост в 240 тыс. голосов оказался в пользу Сергея Цивилева. В Новосибирской области явка составила 31,86%, что на 2,36% больше показателя пятилетней давности. В результате Андрей Травников получил 526,3 тыс. голосов вместо 405,7 тыс. в 2018-м.

В Алтайском крае явка, наоборот, упала. В этом году она составила 31%, что на 6,28% меньше итогов аналогичной предыдущей кампании. Причем в отличие от 2018 года голосование было растянуто на три дня. Кроме того, в регионе впервые применялось дистанционное электронное голосование. Им воспользовались 99 тыс. человек, или 89% зарегистрировавшихся для этого избирателей. Тем не менее, несмотря на падение явки, Виктор Томенко получил на 50,8 тыс. голосов больше.

«Результаты на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале — более чем достойные»,— оценил итоги голосования секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. По словам Андрея Травникова, итоговые цифры свидетельствуют о «максимальном сплочении патриотических и деятельных сил» Новосибирской области. Виктор Томенко посчитал результаты голосования в том числе оценкой его работы за последние пять лет. Кроме того, по его словам, «поддержка президента Владимира Путина сыграла на прошедших выборах свою очень важную роль».

Кандидат в губернаторы Алтайского края от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Евгения Боровикова назвала причиной такого результата голосования тот факт, что не удалось «разбудить гражданскую активность и убедить ходить на выборы». По словам же независимого депутата новосибирского горсовета Антона Картавина, из завершившейся кампании оппозиция должна сделать вывод о том, что «если хочешь выигрывать — надо уметь объединяться». «Ни один кандидат не рискнул объединить вокруг себя оппозиционные голоса, не стал образовывать коалиции, нацеленные на победу»,— сказал он в своем Telegram-канале.

По мнению красноярского политолога Александра Чернявского, к высоким результатам кандидатов в губернаторы от ЕР привели несколько факторов. «Первый — слабость оппонентов: как политическая, так и в плане дефицита ресурсов для полнокровной борьбы с фаворитами. Второй — федеральный контекст. Перед лицом внешних угроз многие даже из тех, кто к власти симпатий не испытывает, предпочитают голосовать за ее кандидатов», — сказал он „Ъ-Сибирь“. Впрочем, отметил политолог, несмотря на схожесть итоговых цифр, губернаторские кампании в СФО отличались друг от друга. «Где-то „поляна“ была зачищена, и против действующих губернаторов вышли не самые опасные оппоненты. Но, например, в Красноярском крае против Котюкова вышли все региональные лидеры оппозиционных партий, за исключением „Новых людей“. И конкурентность на выборах была объективно выше, чем у многих соседей»,— привел пример господин Чернявский.

Новосибирский политолог Игорь Украинцев считает, что свою роль сыграл лозунг «В команде президента!», с которым шли на выборы руководители регионов. «Другой фактор — слабое конкурентное поле. Конкуренты проявили себя очень пассивно, на мой взгляд. Абсолютное отсутствие какой-то внятной позиции, внятного месседжа, почему именно за него нужно голосовать»,— сказал он „Ъ-Сибирь“, добавив, что оппозиционные кандидаты в ходе кампании очень лояльно относились к действующей власти и избегали острой критики.

Валерий Лавский