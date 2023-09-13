Оппозицию впускают только по спискам

В трех сибирских субъектах федерации избраны новые составы региональных парламентов. В верховном совете (ВС) Республики Хакасия, а также в законодательных собраниях Кемеровской и Иркутской областей «Единая Россия» (ЕР) получила квалифицированное большинство, позволяющее принимать решения без оглядки на мнение других фракций. Такой результат был достигнут, в первую очередь, по итогам голосования в одномандатных округах. Случаи поражения в них кандидатов от ЕР становятся в Сибирском федеральном округе (СФО) исключительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

10 сентября в трех регионах СФО завершилось голосование на выборах депутатов парламентов. Были избраны новые составы ВС Республики Хакасия, а также законодательных собраний Кемеровской и Иркутской областей. Согласно предварительным итогам, в Кузбассе ЕР сохранила квалифицированное большинство, а в двух других субъектах федерации получила его.

В кемеровском заксобрании 23 депутата избираются в одномандатных округах, 23 — по партийным спискам. При голосовании за партсписки ЕР набрала 69,52% голосов. Пятипроцентный порог преодолели еще четыре партии: ЛДПР (8,88%), КПРФ (8,87%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП, 5,41%) и «Новые люди» (5,36%). По сравнению с выборами 2018 года единороссы улучшили свой результат на 1,12%. Все их политические соперники, напротив, снизили показатели (кроме «Новых людей», которые участвовали в таких выборах впервые). Во всех 23 одномандатных округах победили кандидаты-единороссы, что стало повторением результатов 2018 года, улучшить которые невозможно. В результате их представительство в областном парламенте должно увеличиться с 39 до 40 мест. КПРФ и ЛДПР сохранят по два мандата, СРЗП и «Новые люди» получат по одному.

В Иркутской области 23 депутата избираются по спискам, 22 — в одномандатных округах. По итогам выборов ЕР увеличила свое представительство более чем вдвое — с 17 до 35 депутатов. При голосовании по партспискам она набрала 54,6%, улучшив результат 2018 года (27,8%) также почти вдвое. Единороссы выиграли в 21 одномандатном округе, уступив лишь один кандидату от СРЗП. Представители КПРФ, в свою очередь, в новом созыве сократят свое присутствие с 18 до четырех. За коммунистов в 2023 году проголосовало лишь 15,47% избирателей, по сравнению с 33,9% пятью годами ранее. По два места получат ЛДПР (9,62%), «Новые люди» (7,34%) и СРЗП (7,06% и одно место за победу в одномандатном округе). Ни одна оппозиционная партия не сможет даже самостоятельно создать фракцию, поскольку по регламенту заксобрания для этого необходимо как минимум пять депутатов.

В Республике Хакасия 25 депутатов ВС избираются по партспискам, 25 — в одномандатных округах. По итогам голосования за партсписки КПРФ набрала 39,11%. Немногим меньше оказался результат ЕР — 36,41%. Из пяти же других партий более 5% смогла получить только ЛДПР, у которой 7,17%.

По сравнению с 2018 годом и КПРФ, и ЕР улучшили свои результаты — на 8,1% и 10,95%, соответственно. Но расклад сил в ВС нового восьмого созыва изменится. Благодаря победе в 23 из 25 одномандатных округов единороссы в сумме получат 34 места, то есть квалифицированное большинство. У КПРФ будет 14 мандатов, еще два — у ЛДПР. «В ВС мы сформировали фракцию квалифицированного большинства, которая может принимать любые решения. Не только кадровые, а и хозяйственные, финансово-экономические»,— подвел итог голосования в Хакасии секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Таким образом, решающий вклад в завоевание ЕР абсолютного большинства в трех парламентах дало голосование в одномандатных округах. В сумме она получила в них 67 мандатов из 70 возможных. Тенденцию подтвердили итоги состоявшихся одновременно выборов в городские советы Красноярска и Абакана. В краевом центре единороссы выиграли во всех 18 одномандатных округах. В сумме с итогами голосования по партспискам (44,02%) это дало партии 30 из 36 мест (четыре — у ЛДПР, по одному — у КПРФ и «Зеленых»). В республиканском центре ЕР набрала по спискам 41,98%, а ее кандидаты победили во всех 14 одномандатных округах. В общей сложности партия будет контролировать 22 из 29 мест в горсовете столицы Хакасии.

Представители оппозиционных партий указывают на несколько причин, которые, по их мнению, привели к успеху единороссов. Например, первый секретарь иркутского обкома КПРФ, депутат Госдумы РФ Сергей Левченко объясняет произошедшее использованием административного ресурса, слабым интересом избирателей к выборам (явка составила 24,22%) и «черными» политтехнологиями. «В ходе трехдневного голосования основная явка пришлась на первые два дня. У нас есть основания полгать, что в эти дни на участки пришли избиратели, мотивированные нашими оппонентами. Нам поступало достаточно сигналов на этот счет»,— заявил он. По словам руководителя фракции КПРФ в ВС предыдущего созыва Григория Назаренко, ЕР потратила «много сил и средств» в одномандатных округах, и ресурсы у соперников были несопоставимы.

Структурирование новых созывов сибирских парламентов начнется в ближайшие дни. Первая сессия иркутского заксобрания состоится, по предварительным данным, 19 сентября. Спикер предыдущего созыва единоросс Александр Ведерников получил депутатский мандат и на этот раз. По результатам второго этапа конференции кемеровского РО ЕР, проведенного 12 сентября, кандидатом от партии на должность председателя заксобрания нового созыва был выбран действующий спикер Алексей Зеленин. Он получил поддержку 85 участников конференции из 87. Первая сессия заксобрания нового созыва намечена на 13 сентября.

Президиум ВС Хакасии соберется 13 сентября и назначит дату сессии (предположительно, 20 сентября). Кого единороссы выдвинут на пост спикера, пока неизвестно. По данным регионального отделения ЕР, в настоящее время идут консультации по этому вопросу с руководством партии. Напомним, что партсписок ЕР возглавлял Сергей Сокол, который в начале сентября отказался от борьбы за пост главы региона (его выборы прошли одновременно с парламентскими) из-за болезни. «В соответствии с конституционным принципом разделения государственной власти правительство Хакасии и ВС республики работают самостоятельно, но взаимодействуют в целях социально-экономического развития Республики Хакасия и в интересах жителей. Убежден, что это эффективное взаимодействие будет продолжено»,— заявил глава республики коммунист Валентин Коновалов, избранный на второй срок. По мнению господина Назаренко, в ситуации, когда ЕР располагает большинством в парламенте, а республику возглавляет коммунист, в ВС «возможны какие-то договоренности, соглашения», продиктованные политической целесообразностью.

Валерий Лавский; Игорь Лавренков, Кемерово; Влад Никифоров, Иркутск