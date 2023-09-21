Ущерб сельскому хозяйству Приморья от наводнений составил 1,6 млрд рублей

Оценка ущерба сельскохозяйственным предприятиям Приморского края от августовского тайфуна «Ханун» и последующих наводнений возросла до 1,6 млрд руб. Такую цифру сегодня, 21 сентября, озвучил министр сельского хозяйства края Андрей Бронц. Ранее сумма ущерба оценивалась в 900 млн руб.

«Ущерб сельскому хозяйству от тайфуна составил почти 1,6 млрд руб.»,— цитирует министра Бронца пресс-служба правительства региона. По словам чиновника, в крае «погибла не только часть урожая, но и пострадали корма, склады, техника и оборудование, сельскохозяйственные животные, птица». Всего погибло около 40 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Как сообщил министр Бронц, документы с оценкой ущерба отрасли направлены в Минсельхоз РФ на экспертизу. Власти Приморья рассчитывают, что федеральный центр окажет сельскохозяйственным предприятиям региона финансовую помощь.

В начале сентября министр Бронц сообщал, что предварительная сумма ущерба от наводнения для сельскохозяйственной отрасли Приморского края оценивается в 900 млн руб.

В Приморском крае в августе сильные дожди привели к масштабным наводнениям. 15 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. 25 августа режим ЧС повысили до федерального уровня.

3 сентября на совещании под председательством полпреда президента в ДФО, вице-премьера Юрия Трутнева было заявлено, что всего от наводнений в Приморье пострадали 23 муниципалитета, в 105 населенных пунктах было подтоплено 5620 жилых домов и 10 255 приусадебных участков, повреждено 46 мостов. От наводнения пострадало более 44 тыс. жителей края. Ущерб региону властями Приморья предварительно оценивался в 10 млрд руб. В результате наводнения в крае погибли шесть человек.

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Алексей Чернышев, Владивосток