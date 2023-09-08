Ущерб сельскому хозяйству Приморья от наводнения составил около 900 млн рублей

Предварительная сумма ущерба от наводнения, вызванного обильными осадками в августе, для сельскохозяйственной отрасли Приморского края оценивается в 900 млн руб., заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Бронц.

«Погибло 36 тыс. га сельскохозяйственных культур, пострадали предприятия марикультуры, оленеводы в Хасанском муниципальном округе. Предварительный ущерб от наводнения уже составляет 900 млн руб. Рассчитываем на поддержку из федерального бюджета»,— цитирует господина Бронца пресс-служба правительства Приморья.

По словам чиновника, расчеты убытков для их компенсации будут направлены в Минсельхоз РФ. Всего уже поступили заявления от 265 пострадавших сельхозпредприятий.

В Приморском крае в августе сильные дожди привели к масштабным наводнениям. 15 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. 25 августа режим ЧС повысили до федерального уровня.

3 сентября на совещании под председательством полпреда президента в ДФО, вице-премьера Юрия Трутнева было заявлено, что всего от наводнений в Приморье пострадали 23 муниципалитета, в 105 населенных пунктах было подтоплено 5620 жилых домов и 10 255 приусадебных участков, повреждено 46 мостов. От наводнения пострадало более 44 тыс. жителей края. Ущерб региону властями Приморья предварительно оценивался в 10 млрд руб. В результате наводнения в крае погибли шесть человек.

Алексей Чернышев, Владивосток