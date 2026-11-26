ИИ сэкономит зарплату
Эксперты оценили возможное влияние технологии на занятость
Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) на российском рынке труда в базовом сценарии позволит сэкономить работодателям более четверти общероссийского фонда оплаты труда (ФОТ), следует из доклада аналитиков «Сбера». Это станет возможным как за счет автоматизации части функций специалистов средней квалификации, так и благодаря повышению производительности труда их руководителей. Согласно расчетам авторов, влиянию ИИ подвержены более половины занятых в РФ: 13% работников могут быть полностью заменены новыми технологиями, а 38% должны будут перестроить свою работу и решать задачи совместно с ИИ.
Распространение ИИ на российском рынке труда сократит потребность в офисных сотрудниках и рядовых работниках сферы торговли, а их руководителей, напротив, сделает более производительными. Таков один из выводов исследования Центра макроэкономических исследований дирекции по ESG «Сбера» и ВНИИ труда «Какую работу возьмет на себя ИИ?».
Для ответа на этот вопрос авторы сформировали базу трудовых задач для российских профессий — аналог американской базы O*NET — на основе описаний 19 млн вакансий, охватывающих 436 специальностей. В результате они выделили 45,5 тыс. типовых задач, которые разделили на три категории в зависимости от степени влияния на них ИИ. Так, действия по установленным правилам были отнесены к автоматизируемым — предполагается, что ИИ сможет выполнять их без участия человека. Действия, требующие принятия решений, классифицированы как аугментируемые — это задачи, которые человек будет решать вместе с ИИ, повышая свою производительность. Третья категория — физические действия — под влиянием ИИ не меняется.
Как подчеркивают авторы исследования, чаще всего в рамках одной позиции сочетаются задачи всех трех видов. Например, у продавцов расчеты на кассе и учет товара автоматизируются, при этом при консультировании покупателей ИИ усиливает работника, а выкладка товара остается вне сферы влияния технологии. Единственная категория преобладает более чем в 90% задач лишь в одной из десяти профессий.
Анализ вакансий с учетом такой методики показал, что влиянию ИИ в РФ подвержены более половины (51%) всех занятых. Работа 13% из них может быть полностью заменена новыми технологиями, а 38% должны будут перестроить свою деятельность.
В группу заменимых вошли 9,4 млн занятых в 39 профессиях, среди которых — продавцы, бухгалтеры и ассистенты руководителей.
В группу аугментируемых вошли 27,9 млн человек и 186 профессий (например, руководители, инженеры, учителя и врачи).
Вне влияния ИИ — 208 профессий (36,3 млн человек), в том числе охранники, водители и разнорабочие.
Расчет подверженности ИИ по девяти группам занятий показал, что выше всего она в финансах (показатель — 0,60 при возможном диапазоне значений от 0 до 1), в сфере ИТ и связи (0,54), в науке и профессиональных услугах (0,50). Ниже всего — в отраслях преимущественно физического труда: в строительстве и добыче (0,30), сельском хозяйстве (0,26).
При сопоставлении влияния ИИ на профессии с зарплатной шкалой выяснилось, что автоматизируемые задачи сосредоточены на позициях, относящихся ко второму-четвертому децилям, с зарплатой 62–75 тыс. руб. в месяц. В верхнем же дециле со средней зарплатой 229 тыс. руб. 85% работы приходится на аугментируемые задачи, а в нижнем, с зарплатой 45 тыс. руб., 76% работы остается вне сферы влияния ИИ.
Внедрение ИИ позволит высвободить время работников для других задач, считают авторы исследования. В базовом сценарии предполагается экономия 75% времени на автоматизируемых задачах и 30% — на аугментируемых, что позволит высвободить 27% фонда оплаты труда, или 25 трлн руб. в год (сейчас общий ФОТ в РФ составляет 91 трлн руб.).
Отметим, что эти прогнозы можно назвать технооптимистичными: другие оценки степени влияния ИИ на российский рынок труда выглядят скромнее.
«Обычно мы склонны переоценивать влияние новой технологии в краткосрочной перспективе и недооценивать в долгосрочной,— отмечает ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.— Под воздействием ИИ российский рынок труда действительно несколько изменился, для отдельных профессий — кардинально. Но общие изменения в масштабах экономики страны были все же ограниченными. Кардинальные перемены ждут нас скорее к 2040–2050 годам».
Замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников считает, что в ближайшие полтора десятилетия российский рынок труда точно не столкнется с серьезными потрясениями из-за искусственного интеллекта. «Дать прогноз на более длительную перспективу трудно, поскольку неизвестно, как будут развиваться сами технологии ИИ. Но если исходить из нынешних возможностей рынка труда, в России из-за ИИ могут потерять работу — даже при теоретически максимальном внедрении — менее 1% занятых»,— считает эксперт.
Газета «Коммерсантъ» №220от 27.11.2026, стр. 2