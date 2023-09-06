Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ущерб Приморью от наводнений возрос до 10 млрд рублей

Предварительная сумма ущерба Приморскому краю от масштабных наводнений, вызванных обильными осадками в августе, в настоящее время оценивается в 10 млрд руб. Об этом заявила на заседании законодательного собрания региона председатель правительства края Вера Щербина.

«Предварительно ущерб оценивается в 10 млрд руб.»,— сказала госпожа Щербина. Она также пояснила, что названная 25 августа губернатором края Олегом Кожемяко сумма в 7 млрд руб. возросла после прохождения очередного циклона. По словам главы правительства, окончательная сумма ущерба будет определена только после того, как «сойдет вода» и будут обследованы мосты, дороги и дома в пострадавших муниципалитетах.

С 10 по 12 августа в Приморье прошел тайфун «Ханун». Из-за сильных ливней подтопленными оказались около 4,6 тыс. жилых домов. В Уссурийске прорвало дамбу, которую строили для сдерживания паводков. В результате наводнения в крае погибли шесть человек. 23 августа в регионе снова прошли сильные ливни, от транспортного сообщения из-за подтоплений было отрезано больше десяти населенных пунктов. В 22 округах Приморья был введен режим ЧС регионального уровня. Всего от наводнения в августе пострадало более 44 тыс. жителей края, подтопленными оказались 5,6 тыс. жилых домов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Приморье поддержат на плаву».

Милена Костерева; Алексей Чернышев, Владивосток

Фотогалерея

Последствия ливневых дождей в Приморье

Предыдущая фотография
Во Владивостоке за 29–30 августа выпало 182 мм осадков, в Хасанском районе — 206 мм

Во Владивостоке за 29–30 августа выпало 182 мм осадков, в Хасанском районе — 206 мм

Фото: Антон Иванов / ТАСС

Затопленная улица во Владивостоке

Затопленная улица во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

30 августа в Уссурийске была объявлена эвакуация

30 августа в Уссурийске была объявлена эвакуация

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

31 августа силы Тихоокеанского флота отправились в район для помощи в эвакуации

31 августа силы Тихоокеанского флота отправились в район для помощи в эвакуации

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Автомобиль на затопленной улице Владивостока

Автомобиль на затопленной улице Владивостока

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

За один переход из порта Зарубино во Владивосток отряд кораблей может перевезти около 700 человек и 40 единиц транспорта

За один переход из порта Зарубино во Владивосток отряд кораблей может перевезти около 700 человек и 40 единиц транспорта

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Всего в регионе более трех десятков сел отрезаны от транспортного сообщения

Всего в регионе более трех десятков сел отрезаны от транспортного сообщения

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Люди поднимаются на большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Николай Вилков» в порту Зарубино

Люди поднимаются на большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Николай Вилков» в порту Зарубино

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

5 сентября в регионе ожидается еще один тайфун, из-за этого власти Приморского края решили перенести начало учебного года на несколько дней

5 сентября в регионе ожидается еще один тайфун, из-за этого власти Приморского края решили перенести начало учебного года на несколько дней

Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Сотрудник коммунальных служб на улице Владивостока

Сотрудник коммунальных служб на улице Владивостока

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ущерб от наводнений предварительно оценивается в 7 млрд руб.

Ущерб от наводнений предварительно оценивается в 7 млрд руб.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Всего в Приморье было подтоплено более 5 тыс. домовладений

Всего в Приморье было подтоплено более 5 тыс. домовладений

Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Следующая фотография
1 / 12

Во Владивостоке за 29–30 августа выпало 182 мм осадков, в Хасанском районе — 206 мм

Фото: Антон Иванов / ТАСС

Затопленная улица во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

30 августа в Уссурийске была объявлена эвакуация

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

31 августа силы Тихоокеанского флота отправились в район для помощи в эвакуации

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Автомобиль на затопленной улице Владивостока

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

За один переход из порта Зарубино во Владивосток отряд кораблей может перевезти около 700 человек и 40 единиц транспорта

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Всего в регионе более трех десятков сел отрезаны от транспортного сообщения

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Люди поднимаются на большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Николай Вилков» в порту Зарубино

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

5 сентября в регионе ожидается еще один тайфун, из-за этого власти Приморского края решили перенести начало учебного года на несколько дней

Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Сотрудник коммунальных служб на улице Владивостока

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ущерб от наводнений предварительно оценивается в 7 млрд руб.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Всего в Приморье было подтоплено более 5 тыс. домовладений

Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...