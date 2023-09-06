Ущерб Приморью от наводнений возрос до 10 млрд рублей

Предварительная сумма ущерба Приморскому краю от масштабных наводнений, вызванных обильными осадками в августе, в настоящее время оценивается в 10 млрд руб. Об этом заявила на заседании законодательного собрания региона председатель правительства края Вера Щербина.

«Предварительно ущерб оценивается в 10 млрд руб.»,— сказала госпожа Щербина. Она также пояснила, что названная 25 августа губернатором края Олегом Кожемяко сумма в 7 млрд руб. возросла после прохождения очередного циклона. По словам главы правительства, окончательная сумма ущерба будет определена только после того, как «сойдет вода» и будут обследованы мосты, дороги и дома в пострадавших муниципалитетах.

С 10 по 12 августа в Приморье прошел тайфун «Ханун». Из-за сильных ливней подтопленными оказались около 4,6 тыс. жилых домов. В Уссурийске прорвало дамбу, которую строили для сдерживания паводков. В результате наводнения в крае погибли шесть человек. 23 августа в регионе снова прошли сильные ливни, от транспортного сообщения из-за подтоплений было отрезано больше десяти населенных пунктов. В 22 округах Приморья был введен режим ЧС регионального уровня. Всего от наводнения в августе пострадало более 44 тыс. жителей края, подтопленными оказались 5,6 тыс. жилых домов.

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Милена Костерева; Алексей Чернышев, Владивосток