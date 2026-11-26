Из свежей почты
Лева Вергара Моран, 11 лет, атипичный аутизм, требуется курсовое лечение. 257 112 руб.
В полтора года сын так и не заговорил. Мы посещали логопеда и психолога, обращались в медцентры — результатов не было. Физически Лева развит, но неловок, мелкая моторика слабая, писать он не может, только печатает. Речь понимает, но внимание концентрирует с трудом. После пяти лет сын начал имитировать звуки, потом появились простые фразы, но еще не все звуки освоены. Чтобы адаптироваться в социуме, ему нужно развить речь и научиться общаться. В Институте медтехнологий (ИМТ, Москва) нас готовы принять на лечение, но мне его не оплатить — воспитываю сына одна. Помогите! Светлана Бирюкова, Москва
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Мы разработали план лечения, которое позволит скорректировать поведение Льва, развить речь и облегчить обучаемость».
Варя Медведева, 13 лет, двустороннее недоразвитие мыщелковых отростков, сужение челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 152 230 руб.
Внимание! Цена лечения 351 230 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 170 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 29 тыс. руб.
Когда у дочки началась смена зубов, обе челюсти сузились. Места для зубов не хватает, они растут криво, не смыкаются, рот открывается плохо. Московские ортодонты назвали причину: недоразвитие обеих челюстей, в том числе мыщелковых отростков — части нижней челюсти. Дочке планируют поставить импланты отростков, но прежде необходимо ортодонтическое лечение для расширения верхней челюсти. Оплата его мне не по силам: дочек две, старшая — студентка, Варю воспитываю одна. Надеюсь на вашу помощь! Светлана Медведева, Владимирская область
Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Варе нужно установить на верхнюю челюсть сначала несъемный расширяющий аппарат, чтобы создать место для зубов, затем брекет-систему. Ортодонтическое лечение подготовит девочку к хирургической коррекции челюстей».
Юмжана Алексеева, 17 лет, деформация левой стопы, требуется хирургическое лечение. 164 166 руб.
Внимание! Цена лечения 342 166 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Бурятия» соберут 28 тыс. руб.
Дочка появилась на свет с врожденной грыжей спинного мозга — Spina bifida. Грыжу иссекли, но поражение нервной системы вызвало мышечный дисбаланс и нарушение в развитии костей левой стопы и голеностопа. Юмжана ходила, опираясь на пятку. В шесть лет стопу прооперировали. Потом деформация усилилась, из-за неправильной установки стопы на подошве образовалась незаживающая язва. Нужна операция, ее готовы провести ортопеды из Ярославля. Но это дорого, таких средств у нас нет. Екатерина Алексеева, Бурятия
Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Юмжане требуется хирургическое лечение — реконструкция заднего и среднего отделов левой стопы, тройной артродез (фиксация трех суставов). Надеемся, что после операции стопа будет здоровой, девочка сможет ходить».
Даша Белоусова, 1 год, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 193 638 руб.
Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 100 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 220 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 37 тыс. руб.
Дочка родилась с переломами ключиц, позднее рентген выявил также перенесенные переломы предплечий и ребер. После генетического анализа Даше диагностировали несовершенный остеогенез — патологическую ломкость костей. Нам посоветовали обратиться в клинику GMS (Москва). Там подтвердили диагноз. Как объяснили врачи, дочка сможет нормально двигаться и жить полноценной жизнью, но для этого нужна укрепляющая кости терапия и специальная реабилитация. Лечение дорогое, с оплатой нам не справиться: работает только муж, я сижу с Дашей. Пожалуйста, поддержите нас! Дарья Белоусова, Омская область
Руководитель Центроа врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Наталия Белова: «У Даши несовершенный остеогенез — чрезвычайно хрупкие кости. Для профилактики переломов и деформаций девочке требуется лечение с участием междисциплинарной команды специалистов».
Почта за неделю 20.11.2026–26.11.2026
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Газета «Коммерсантъ» №220от 27.11.2026, стр. 6