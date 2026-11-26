В полтора года сын так и не заговорил. Мы посещали логопеда и психолога, обращались в медцентры — результатов не было. Физически Лева развит, но неловок, мелкая моторика слабая, писать он не может, только печатает. Речь понимает, но внимание концентрирует с трудом. После пяти лет сын начал имитировать звуки, потом появились простые фразы, но еще не все звуки освоены. Чтобы адаптироваться в социуме, ему нужно развить речь и научиться общаться. В Институте медтехнологий (ИМТ, Москва) нас готовы принять на лечение, но мне его не оплатить — воспитываю сына одна. Помогите! Светлана Бирюкова, Москва