Лев Толстой потратил суммарно 14 лет на создание «Войны и мира», «Анны Карениной» и в придачу к ним «Хаджи Мурата». И у писателя не было очевидных образцов для подражания. А у российских клинических рекомендаций, на которые ушло столько же лет, были. Несовершенный остеогенез умеют более или менее правильно лечить уже несколько десятилетий. Давно существуют международные консенсусы — согласованные экспертные мнения по всем аспектам ведения пациентов с этой болезнью.