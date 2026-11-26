По основательном размышлении
Хрупких детей рекомендовано лечить
На сайте Минздрава РФ наконец, спустя 14 лет усилий, появились клинические рекомендации по лечению несовершенного остеогенеза. Событие очень важное: теперь у любого врача, встретившегося с этой редкой болезнью, есть руководство к действию. Причем обязательное для исполнения. Но документ поставил печальный рекорд — никакие рекомендации российские и мировые эксперты еще не писали так долго. Как так вышло и что нужно, чтобы рекомендации заработали?
Лев Толстой потратил суммарно 14 лет на создание «Войны и мира», «Анны Карениной» и в придачу к ним «Хаджи Мурата». И у писателя не было очевидных образцов для подражания. А у российских клинических рекомендаций, на которые ушло столько же лет, были. Несовершенный остеогенез умеют более или менее правильно лечить уже несколько десятилетий. Давно существуют международные консенсусы — согласованные экспертные мнения по всем аспектам ведения пациентов с этой болезнью.
Но Толстой писал один. А в группе по разработке рекомендаций было 42 человека. Это первая сложность.
Для лечения несовершенного остеогенеза нужны врачи разных специальностей. Педиатр, генетик, хирург-ортопед, психолог, физический терапевт… И главное, все они должны работать как единая команда, совместно планировать и координировать свои действия. Общепризнанный образец такой мультидисциплинарной команды создан в Центре врожденной патологии клиники Global Medical System (GMS Clinic) под руководством Наталии Беловой.
Соответственно, и над рекомендациями трудились врачи разных специальностей. Но тут единой команды не получилось.
В 2012 году государство впервые признало проблему: несовершенный остеогенез включили в перечень жизнеугрожающих орфанных заболеваний. К тому времени Русфонд уже четыре года сотрудничал с клиникой GMS, помогая «хрустальным» детям. К 2014 году была создана рабочая группа для составления клинических рекомендаций (их готовит экспертное сообщество, а затем специальная комиссия Минздрава должна этот труд одобрить). И начались разногласия. Один пример: Центр Илизарова в Кургане хотел ввести в рекомендации им же разработанные штифты для укрепления хрупких костей вместо давно применявшихся Fassier-Duval. Наталия Белова и другие специалисты резко противились.
Вторая сложность обычная — бюрократия.
— За годы работы над документом менялись требования Минздрава, приходилось все переделывать,— рассказывает Елена Мещерякова, директор фонда «Хрупкие люди» и член рабочей группы.— А еще, помню, нужна была оценка проекта в Центре экспертизы и контроля качества медицинской помощи. Они вместо отведенного законом одного месяца ответили через девять.
Третья сложность — отсутствие движущей силы: кого-то, кому лечение именно этой редкой болезни особенно важно и у кого есть ресурс, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Часто такую роль берет на себя компания — производитель дорогого препарата.
— Я знаю случаи, когда клинические рекомендации принимались быстрее чем за год,— говорит Мещерякова.— Но бисфосфонаты, главный препарат в лечении несовершенного остеогенеза, не очень дорогие. Неинтересные для бизнеса.
В начале 2020-х за систематизацию материала взялся Союз педиатров России, и дело не сразу, но довели до конца. Несколько недель назад рекомендации появились на сайте Минздрава.
Экспертное сообщество считает, что они продуманные, взвешенные, охватывают все аспекты диагностики, лечения и реабилитации. Все хорошо. К тому же прогресс шел и без клинических рекомендаций. Бисфосфонаты уже широко используются. Кое-где закупают и устанавливают за госсчет штифты Fassier-Duval. Но сколько «хрустальных» детей за эти годы не смогли сразу попасть в нужные руки, вовремя получить лечение, пойти в школу, научиться нормальной жизни?
И утверждение рекомендаций — только начало. Как врачам о них узнать? Универсального механизма распространения такой информации нет, а многие врачи никогда с несовершенным остеогенезом не сталкивались. Клинические рекомендации помогут заподозрить, диагностировать и начать лечить болезнь, но сначала врач должен заподозрить, что ему нужно эти рекомендации прочесть. «Хрупкие люди» надеются помочь государственной медицине выйти из порочного круга.
— Будем распространять новость про клинические рекомендации, организуем рассылку, сотрудничаем по этому вопросу с региональными министерствами,— говорит Мещерякова.
Но останется еще одна большая проблема. Годы колебаний и сомнений оставили след: лечение сложной редкой болезни разнесено по большому количеству медицинских центров. На сайте «Хрупких людей» их перечислено почти два десятка. Где-то — скажем, в Центре Илизарова или Областной детской клинической больнице в Ростове-на-Дону — имеют определенный опыт хирургического лечения, где-то неплохо понимают в терапии. А нужен единый комплексный подход, говорит Белова: лечение и реабилитация «хрустальных» детей, обучение их физической активности должны быть собраны в небольшом количестве центров, у специалистов с серьезным опытом.
— Надо улучшать работу всех имеющихся центров,— считает Мещерякова.— Наталия Александровна — самый опытный специалист, было бы здорово, если бы получилось настроить взаимодействие между GMS и другими клиниками.
По сути это значит, что найти общий подход не выходит. Мультидисциплинарная команда опять не складывается. Это страшно обидно.
Газета «Коммерсантъ» №220от 27.11.2026, стр. 6