Невидимые в толпе
Как технологии помогают искать потерявшихся детей
Иногда ребенок в беде не может позвать на помощь: из-за особенностей развития он не в силах объяснить, кто он и где его дом. В такой ситуации даже самый внимательный прохожий может растеряться, ведь непонятно, как помочь и не навредить. Никита Бабкин из Казани, отец девочки с аутизмом, создал специальную программу Guardian Angel System, которая может говорить за того, кто не в состоянии говорить сам. Родители детей с ментальными особенностями и специалисты, работающие с такими детьми, считают, что изобретение очень нужное: оно дает ребенку защиту, даже когда родителей нет рядом.
Многие родители детей с аутизмом, которым помогли читатели Русфонда, признаются, что никогда и никуда не отпускают своих детей одних. Но даже в этом случае возникают проблемы.
— Если не уследить, Миша может просто открыть дверь квартиры и выйти на улицу. К счастью, он всегда четко идет в одно-единственное место — в «Пятерочку» возле нашего дома. Я там оставила на кассе свою визитку с телефоном, и мне всегда звонят: «Ваш Миша пришел!» — рассказывает Наталья Гольцева, мама Миши и Гоши Гольцевых из Пятигорска, которым Русфонд помог оплатить лечение.— Если же мы едем на лечение в Москву или летом на море, я обязательно кладу детям в рюкзаки записки с моим номером телефона. Но нет гарантии, что записку быстро найдут и сыновьям помогут.
Никита Бабкин из Казани около шести лет работает с детьми с особенностями развития: ведет адаптивную физическую культуру и сенсорную интеграцию, у его старшей дочери атипичный аутизм. Первый толчок к разработке собственной программы помощи особенным детям дала история пропажи знакомого мальчика. Его нашли за час, но за это время он смог сообщить только свое имя. Никита понял: на этом месте могла бы оказаться его дочь.
Главным ориентиром для создания программы стала компьютерная игра Cyberpunk 2077, где есть вымышленная служба экстренной медицинской помощи, которая реагирует на сигнал клиента за секунды. Никита придумал не медицинское приложение — оно не подключено к вызову скорой помощи или спасателей. Это скорее «голос» того, кто сам рассказать о себе не может. Браслет или карточка с QR-кодом и NFC-меткой сразу покажет прохожему, который решил помочь ребенку, самое главное: имя ребенка, диагноз и контакты родителей, а кнопка SOS запустит громкое сообщение: «Мне нужна помощь, позвоните родителям». Программа включает также GPS-трекинг и геозоны, которые оповестят родителей, что ребенок ушел за пределы безопасной территории или сошел с привычного маршрута. Ее можно бесплатно скачать на сайте программы, подробности – на rusfond.ru.
Стоит отметить, что технологии могут эффективно использоваться и в связке с живой педагогикой. Московский центр «Пространство общения», работающий с детьми и взрослыми с ментальными нарушениями, помогает подопечным осваивать город на практике.
— У нас есть подростковый клуб, где ребята в сопровождении педагогов тренируют навыки в реальной городской среде: ходят в магазины, пользуются транспортом, учатся ориентироваться в окружающем пространстве,— рассказывает Анастасия Рязанова, психолог центра.
Такая адаптация — шаг к самостоятельности, но и большой риск. И здесь цифровые «глаза и голос» Guardian Angel System могут подстраховать в ситуации, когда навыки, отработанные на занятиях, сталкиваются с реальностью. Программа может многое сделать для тех, кто теряется чаще других и при этом невидим в толпе.
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Газета «Коммерсантъ» №220от 27.11.2026, стр. 6