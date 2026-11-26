Иногда ребенок в беде не может позвать на помощь: из-за особенностей развития он не в силах объяснить, кто он и где его дом. В такой ситуации даже самый внимательный прохожий может растеряться, ведь непонятно, как помочь и не навредить. Никита Бабкин из Казани, отец девочки с аутизмом, создал специальную программу Guardian Angel System, которая может говорить за того, кто не в состоянии говорить сам. Родители детей с ментальными особенностями и специалисты, работающие с такими детьми, считают, что изобретение очень нужное: оно дает ребенку защиту, даже когда родителей нет рядом.