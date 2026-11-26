20 ноября на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю 14-летней Любы Афониной из Московской области («Внутри корсета», Наталья Волкова). У девочки прогрессирует искривление позвоночника, сколиоз достиг уже самой тяжелой, 4-й степени. Люба ограничена в движениях, у нее сильная боль в спине, формируется реберный горб. Ей требуется срочная операция по новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая устранит деформацию позвоночника, сохранив его подвижность. Но оплата дорогой операции семье не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 028 087 руб.) собрана. Антонина, мама Любы, благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.