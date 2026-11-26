Любу Афонину прооперируют в январе
20 ноября на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю 14-летней Любы Афониной из Московской области («Внутри корсета», Наталья Волкова). У девочки прогрессирует искривление позвоночника, сколиоз достиг уже самой тяжелой, 4-й степени. Люба ограничена в движениях, у нее сильная боль в спине, формируется реберный горб. Ей требуется срочная операция по новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая устранит деформацию позвоночника, сохранив его подвижность. Но оплата дорогой операции семье не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 028 087 руб.) собрана. Антонина, мама Любы, благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.
Всего с 20 ноября 9924 читателя rusfond.ru, “Ъ”, телезрителя ГТРК «Красноярск», «Ингушетия», «Курск», «Калининград» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 30 компаний исчерпывающе помогли 84 детям, собрано 38 412 591 руб.
Газета «Коммерсантъ» №220от 27.11.2026, стр. 6