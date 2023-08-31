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Коммерсантъ FM
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Последствия ливневых дождей в Приморье

Кадры с места событий

С 25 августа в Приморье действует режим чрезвычайной ситуации в связи с наводнениями после ливневых дождей.

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Во Владивостоке за 29–30 августа выпало 182 мм осадков, в Хасанском районе — 206 мм

Во Владивостоке за 29–30 августа выпало 182 мм осадков, в Хасанском районе — 206 мм

Фото: Антон Иванов / ТАСС

Затопленная улица во Владивостоке

Затопленная улица во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

30 августа в Уссурийске была объявлена эвакуация

30 августа в Уссурийске была объявлена эвакуация

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

31 августа силы Тихоокеанского флота отправились в район для помощи в эвакуации

31 августа силы Тихоокеанского флота отправились в район для помощи в эвакуации

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Автомобиль на затопленной улице Владивостока

Автомобиль на затопленной улице Владивостока

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

За один переход из порта Зарубино во Владивосток отряд кораблей может перевезти около 700 человек и 40 единиц транспорта

За один переход из порта Зарубино во Владивосток отряд кораблей может перевезти около 700 человек и 40 единиц транспорта

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Всего в регионе более трех десятков сел отрезаны от транспортного сообщения

Всего в регионе более трех десятков сел отрезаны от транспортного сообщения

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Люди поднимаются на большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Николай Вилков» в порту Зарубино

Люди поднимаются на большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Николай Вилков» в порту Зарубино

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

5 сентября в регионе ожидается еще один тайфун, из-за этого власти Приморского края решили перенести начало учебного года на несколько дней

5 сентября в регионе ожидается еще один тайфун, из-за этого власти Приморского края решили перенести начало учебного года на несколько дней

Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Сотрудник коммунальных служб на улице Владивостока

Сотрудник коммунальных служб на улице Владивостока

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ущерб от наводнений предварительно оценивается в 7 млрд руб.

Ущерб от наводнений предварительно оценивается в 7 млрд руб.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Всего в Приморье было подтоплено более 5 тыс. домовладений

Всего в Приморье было подтоплено более 5 тыс. домовладений

Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю

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Во Владивостоке за 29–30 августа выпало 182 мм осадков, в Хасанском районе — 206 мм

Фото: Антон Иванов / ТАСС

Затопленная улица во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

30 августа в Уссурийске была объявлена эвакуация

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

31 августа силы Тихоокеанского флота отправились в район для помощи в эвакуации

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Автомобиль на затопленной улице Владивостока

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

За один переход из порта Зарубино во Владивосток отряд кораблей может перевезти около 700 человек и 40 единиц транспорта

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Всего в регионе более трех десятков сел отрезаны от транспортного сообщения

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Люди поднимаются на большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Николай Вилков» в порту Зарубино

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

5 сентября в регионе ожидается еще один тайфун, из-за этого власти Приморского края решили перенести начало учебного года на несколько дней

Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Сотрудник коммунальных служб на улице Владивостока

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ущерб от наводнений предварительно оценивается в 7 млрд руб.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Всего в Приморье было подтоплено более 5 тыс. домовладений

Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю

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