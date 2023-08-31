Фото 31.08.2023, 12:27 Последствия ливневых дождей в Приморье Кадры с места событий С 25 августа в Приморье действует режим чрезвычайной ситуации в связи с наводнениями после ливневых дождей. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Во Владивостоке за 29–30 августа выпало 182 мм осадков, в Хасанском районе — 206 мм Фото: Антон Иванов / ТАСС Затопленная улица во Владивостоке Фото: Виталий Аньков / РИА Новости 30 августа в Уссурийске была объявлена эвакуация Фото: Виталий Аньков / РИА Новости 31 августа силы Тихоокеанского флота отправились в район для помощи в эвакуации Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Автомобиль на затопленной улице Владивостока Фото: Виталий Аньков / РИА Новости За один переход из порта Зарубино во Владивосток отряд кораблей может перевезти около 700 человек и 40 единиц транспорта Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Всего в регионе более трех десятков сел отрезаны от транспортного сообщения Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Люди поднимаются на большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Николай Вилков» в порту Зарубино Фото: Юрий Смитюк / ТАСС 5 сентября в регионе ожидается еще один тайфун, из-за этого власти Приморского края решили перенести начало учебного года на несколько дней Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю Сотрудник коммунальных служб на улице Владивостока Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Ущерб от наводнений предварительно оценивается в 7 млрд руб. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Всего в Приморье было подтоплено более 5 тыс. домовладений Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю Следующая фотография 1 / 12 Во Владивостоке за 29–30 августа выпало 182 мм осадков, в Хасанском районе — 206 мм Фото: Антон Иванов / ТАСС Затопленная улица во Владивостоке Фото: Виталий Аньков / РИА Новости 30 августа в Уссурийске была объявлена эвакуация Фото: Виталий Аньков / РИА Новости 31 августа силы Тихоокеанского флота отправились в район для помощи в эвакуации Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Автомобиль на затопленной улице Владивостока Фото: Виталий Аньков / РИА Новости За один переход из порта Зарубино во Владивосток отряд кораблей может перевезти около 700 человек и 40 единиц транспорта Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Всего в регионе более трех десятков сел отрезаны от транспортного сообщения Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Люди поднимаются на большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Николай Вилков» в порту Зарубино Фото: Юрий Смитюк / ТАСС 5 сентября в регионе ожидается еще один тайфун, из-за этого власти Приморского края решили перенести начало учебного года на несколько дней Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю Сотрудник коммунальных служб на улице Владивостока Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Ущерб от наводнений предварительно оценивается в 7 млрд руб. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Всего в Приморье было подтоплено более 5 тыс. домовладений Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю