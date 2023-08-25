Приморье поддержат на плаву

В Приморском крае введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера из-за наводнения, вызванного мощными осадками. Как сообщают представители краевого правительства, «практически половина муниципалитетов "утонули"». В результате наводнений погибли шесть человек, причиненный стихией ущерб власти предварительно оценивают в 7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия наводнения в Приморье

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Последствия наводнения в Приморье

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Решение о введении в Приморском крае чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера принято в пятницу на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя главы МЧС РФ Виктора Яцуценко. «Введен федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую, для ликвидации последствий стихийного бедствия»,— сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

С 10 по 12 августа в Приморье бушевал тайфун «Ханун». В регионе прошли сильные ливни. В Уссурийске прорвало дамбу, которую строили для сдерживания паводков. СКР возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы по признакам нарушения правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Прорыв дамбы в Уссурийске привел к тому, что вода затопила склад горюче-смазочных материалов котельной АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей». Из негерметичных емкостей разлился мазут, который загрязнил почву и стены домов микрорайона «Семь ветров». По этому факту также возбуждено уголовное дело. В результате наводнения в крае погибли шесть человек.

23 августа в регионе вновь прошли сильные ливни, от транспортного сообщения из-за подтоплений было отрезано больше десяти населенных пунктов. В результате аварийных отключений без света остались примерно 70 тыс. жителей Владивостока.

Об этом сообщила прокуратура края. С 15 августа в Приморском крае действует режим ЧС регионального характера.

По словам господина Кожемяко, продолжающиеся на протяжении двух последних недель сильные дожди привели к наводнениям, от которых пострадали сельское хозяйство и дорожная инфраструктура, социальные объекты и жилые дома (более 5 тыс. домовладений). «Приморский край критически нуждается в скорейшем восстановлении объектов инфраструктуры, чтобы обеспечить жизнедеятельность пострадавшего населения, в тех выплатах, которые необходимы нашим гражданам, чтобы непосредственно к зиме закупить необходимую мебель, постельные принадлежности, одежду»,— заявил губернатор Приморья. Общий ущерб от стихии власти предварительно оценивают в 7 млрд руб.

В МЧС России отметили, что введенный в крае режим ЧС федерального уровня «позволит оперативно осуществить компенсационные выплаты населению, ликвидировать последствия тайфуна и провести восстановительные работы». При этом суммы компенсаций федерального уровня пока не называются.

Ранее власти Приморья заявили, что пострадавшие от наводнений жители края могут рассчитывать на выплату из краевого бюджета в размере от 10 тыс. руб. при подтоплении жилого помещения на 10 см и более до 100 тыс. руб. при полной утрате имущества. Заявления о компенсациях подали уже свыше 27 тыс. жителей края.

«В этом году в Приморье пришли небывалые тайфуны, целая серия — один за другим. Пострадали 72 населенных пункта. Практически половина муниципалитетов "утонули". В 5 тыс. домовладений зашла вода. А это посевы, огороды, личное имущество»,— заявила сегодня председатель правительства Приморья Вера Щербина на церемонии передачи партии гуманитарной помощи из Туркменистана. Специальным авиарейсом во Владивосток были доставлены 40 тонн детской одежды, постельного белья, подушек и одеял. Ранее более 70 тонн продуктов и снаряжения поступило в Приморье из Белоруссии.

Стоит отметить, что в сентябре прошлого года решением правительственной комиссии в Приморском крае также вводился режим ЧС федерального уровня. Тогда решение было принято в связи с необходимостью борьбы с наводнением и устранения последствий супертайфуна Hinnamnor. Стихия бушевала в регионе чуть более двух суток и, по предварительным оценкам, успела нанести ущерб на сумму свыше 4 млрд руб. Тогда из-за тайфуна, по данным пресс-службы правительства края, погибли восемь человек.

Алексей Чернышев, Владивосток