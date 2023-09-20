С уверенным юрлицом

Владелец крупнейшего торгового центра Воронежа смог отменить рекордную для региона сумму доначисления налогов в бюджет. АО «Галерея Чижова» (близко депутату Госдумы Сергею Чижову) оспорило 450 млн руб. из добавленных ФНС платежей на 750 млн руб. Компания убедила налоговиков, что отправлявшее письма с одного с ней IP–адреса и имеющее общих сотрудников юрлицо на самом деле не было аффилированным и не занималось «искажением фактов» ради завышения НДС для возврата. Эксперты отмечают, что позиция ФНС в этом деле «выделяется из практики».

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ «Галерее Чижова» удалось убедить ФНС в отсутствии необоснованной налоговой экономии

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Управление ФНС по Воронежской области в рамках внутренней апелляции частично отменило вынесенное осенью 2022 года решение межрайонной инспекции №16 по крупнейшим налогоплательщикам о доначислении АО «Галерея Чижова» 752,9 млн руб. НДС, налога на имущество и транспортного налога за 2017— 2019 годы. Первоначальное постановление инспекции было вынесено после проверки, занявшей почти два года. Вышестоящее решение управления (копия есть у „Ъ“) отменяет доначисление более 444 млн руб.

«Галерее…», судя по решению, удалось оспорить большую часть претензий налоговиков, связанных с возмещением НДС из бюджета. Схема, согласно первоначальной позиции инспекции, была якобы реализована во время строительства третьей очереди ТРЦ путем завышения стоимости услуг подрядчиков третьей очереди через многоуровневую сеть подконтрольных юрлиц. Внутренняя апелляция при повторном рассмотрении этих эпизодов встала на сторону «Галереи…» и отменила доначисление 231,3 млн руб. НДС, 140,8 млн руб. пеней и штраф на 634 тыс. руб.

Во время проверки, сказано в решении апелляции, налоговики сначала пришли к выводу, что подрядчик ООО «Стройинвест» и ряд субподрядчиков («спорные контрагенты второго звена») действовали с «Галереей…» в «согласованной цепи в целях получения необоснованной налоговой экономии». Инспекция нашла целый пул признаков аффилированности: «Стройинвест» был поручителем по кредитам «Галереи…» в Сбербанке, обе компании отправляли отчетность с одинаковых IP–адресов, а три сотрудника «Галереи…» одновременно были трудоустроены и в компании— подрядчике. Кроме того, налоговики обратили внимание на нетрадиционный способ расчета за строительные работы — векселями на 788 млн руб., зачетом взаимных требований на 469 млн руб. и реальным переводом лишь на 32 млн руб.

Также инспекторы нашли у директора «Стройинвеста» Александра Колюкаева и тогдашнего руководителя «Галереи…» Веры Золотаревой совместный бизнес— проект в универмаге «Россия», который в начале 2000— х стоял на месте ТРЦ.

Однако юристы «Галереи…» смогли опровергнуть эти доводы в апелляции, настояв на том, что «выводы об аффилированности были основаны на неправильном толковании норм материального права». Совпадение IP и «последовательную нумерацию» телефонов с подрядчиком компания объяснила «нахождением по одному адресу» со «Стройинвестом». А одновременное трудоустройство «не свидетельствует о взаимозависимости юрлиц». Управление согласилось и постановило, что подготовленные инспекцией по итогам двух лет проверки материалы объемом в 300 страниц с деталями финансовой деятельности компании «не содержат указанных доказательств, что является основанием для удовлетворения жалобы».

Остальная часть отмененного доначисления была связана со спорными расчетами налога на имущество за здания ТРЦ. Еще один небольшой кейс, который рассматривался в рамках проверки, был связан с начислением транспортного налога за премиальный минивэн Toyota Alphard с номером А388АА136. Его мощность составляет 300 л.с., однако «Галерея…» указывала в декларациях 221 л.с., что позволяло сократить транспортный налог с 45 до 16 тыс. руб. в год. Доначисление в отношении этого автомобиля УФНС и после апелляции оставило в силе, но в восемь раз уменьшило штраф за нарушение, найдя «смягчающие обстоятельства».

В УФНС по Воронежской области не стали комментировать решение апелляции. Датированный 20 марта документ был подписан тогдашним замруководителя управления Натальей Харченко, которая в статусе и.о. замещала главу ведомства Николая Приставку в его отсутствие. 8 сентября господин Приставка ушел в отставку, а госпожа Харченко временно возглавила управление. В «Галерее…» заявили «Ъ-Черноземье», что «налоговые задолженности погашены», не уточняя суммы выплат.

И доначисление налогов на 750 млн руб., и отмена более половины от него стали крупнейшими подобными спорами бизнеса с ФНС в регионе за последние как минимум четыре года. Ранее одному из основных производителей каучуков и термоэластопластов в России АО «Воронежсинтезкаучук» (холдинг «Сибур») в споре с управлением пришлось дойти до Верховного суда, чтобы отменить доначисление двух третей из 150 млн руб.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечает, что отмена столь крупного доначисления во внутренней апелляции «кажется неординарным случаем». «В практике мы привыкли, что налоговые органы любого уровня стремятся повышать свои показатели, чаще всего — за счет доначисления и взыскания задолженности с крупных налогоплательщиков,— говорит господин Федюкин.— А если ведомство не просто осуществляет внеплановую проверку, а проводит целое расследование, то вероятность отмены доначисления является мизерной. В этом же случае УФНС по сути почти безоговорочно приняло позицию налогоплательщика».

Кейс «Галереи...» «выглядит исключительным», согласен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Примечательно, что здесь налогоплательщику даже не пришлось обращаться в суд, хотя по общему правилу добиться отмены решений о доначислении удается только в арбитраже, притом столкнувшись с попытками налоговой службы оспорить решения в пользу бизнеса вплоть до Верховного суда»,— заключил господин Жарский.

Сергей Калашников