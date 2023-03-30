Не верь долгам своим

В Воронежской области продолжаются отмены доначислений налогов крупному бизнесу. АО «Галерея Чижова» (основатель — депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов) выиграло ключевой суд в арбитражном споре на 180 млн руб. Компания таким образом смогла уменьшить платежи в местный бюджет по налогу на имущество крупнейшего в городе ТРЦ — налоговики оспаривать решение не стали. Эксперты прогнозируют, что это создаст выгодную для «Галереи…» практику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многолетние тяжбы собственников «Галереи Чижова» с ФНС вернули компании более 100 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Многолетние тяжбы собственников «Галереи Чижова» с ФНС вернули компании более 100 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судья арбитражного суда Воронежской области Ирина Костина вынесла решение в пользу АО «Галерея Чижова» по основному из двух исков против инспекции №16 управления ФНС по Воронежской области об отмене крупного доначисления налогов.

Разбирательство заняло два года — ФНС вынесла два решения о привлечении «Галереи…» к ответственности «за совершение налогового правонарушения» еще в феврале 2021-го. Согласно им, компании доначислили обязательства в сумме на 177,2 млн руб. В нее вошли имеющиеся, по мнению ведомства, недоимки по налогу на имущество организаций (платится в бюджет региона) за 2018 год, пени и штрафы за неуплату. По данным „Ъ“, спорным объектом налогообложения являлась третья очередь крупнейшего в Воронеже ТРЦ «Галерея Чижова», включающая комплекс элитных апартаментов.

Пока арбитраж признал недействительным и «нарушающим права и законные интересы компании» одно из двух решений налоговиков. По второму иску производство было приостановлено в августе 2021-го «до вступления в силу» решения по первому, поэтому он и считается основным в споре.

Судя по материалам дела, во время камеральной проверки в 2020 году ФНС рассчитала размер доначисления, оценивая налогооблагаемую базу по балансовой, а не кадастровой стоимости недвижимости ТРЦ. А компания, напротив, еще с 2018-го платила по кадастровой, считая, что имеет на это право. Разница была более чем двукратной даже без учета пеней и штрафов. В 2022 году Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд вынес решение в пользу «Галереи…» по иску против департамента предпринимательства и торговли регионального правительства, разрешив рассчитывать налог на имущество за объект именно по выгодной для компании схеме. В итоге со ссылкой на это решение областной арбитраж отменил одно из двух решений о доначислении на 109,9 млн руб.

«Общество обоснованно производило расчет налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости»,— сказано в решении арбитража. Налоговики, вопреки распространенной в ведомстве практике многоуровневых обжалований, не стали подавать апелляцию и решение уже вступило в силу. Заседание по второму иску пока назначено не было.

В УФНС по Воронежской области воздержались от комментариев. Ранее в суде представители ведомства на всех заседаниях выступали против требований «Галереи…». В ее пресс-службе сказали, что не считают принятое арбитражем решение «практикообразующим» и не думают, что оно существенно изменит отношения компании с ФНС. «Не все наши требования в спорах с фискальными органами были удовлетворены судом. Значит, обстоятельства каждого из них подвергаются всестороннему исследованию. Вынесенное решение принималось по конкретным обстоятельствам, потому в известной степени индивидуально»,— отметили в пресс-службе.

Комментировать детали своей позиции в споре в «Галерее…» не стали, пояснив, что «обстоятельства проверки составляют налоговую тайну»: «Считаем их раскрытие в публичной плоскости некорректным». «Налоговые обязательства организаций, равно как и физических лиц, являются неотъемлемой частью государства. Они являются его необходимым признаком и выполняют фискальную и регулирующую функции, производны от предпринимательской деятельности. А действующее налоговое регулирование не исключает возникновения разногласий между налоговыми органами и налогоплательщиками»,— заключили в «Галерее…».

В начале марта «Галерея…» также обратилась в арбитражный суд с серией из шести исков к департаменту имущественных и земельных отношений правительства региона. Компания в сумме требует взыскать с властей порядка 10 млн руб. Истец заявляет, что в эту сумму вошло «неосновательное обогащение» в пользу бюджета и «проценты за пользование чужими денежными средствами». В пресс-службе компании сообщили „Ъ“, что споры связаны не с налогами, а с пересчетом размера платы за пользование земельными участками. Речь идет о «текущих требованиях, которые связаны с изменением нормативной базы, регулирующей порядок определения платы за пользование земельными участками», отметили в «Галерее…».

Ранее в марте стало известно, что спор с ФНС о крупном доначислении налогов также смог выиграть один из основных производителей каучуков и термоэластопластов в России АО «Воронежсинтезкаучук» (холдинг «Сибур»). После решения Верховного суда и при повторном рассмотрении дела воронежский арбитраж отменил доначисление предприятию 97,9 из 152,4 млн руб. налога на имущество.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев считает, что и второй суд в рамках спора «Галереи…» с ФНС завершится в пользу компании. «Его итог является чистой формальностью, поскольку уже вынесено решение по связанному спору, в котором участвуют те же лица. Разница заключается только в налоговых периодах. Можно заключить, что победа истцом уже одержана»,— отмечает эксперт.

С ним согласен управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Он пояснил, что в этом случае суд руководствовался «принципом процессуальной экономии»: «Идентичные споры предполагали идентичность позиций и доводов как истца, так и ответчика. Поэтому второе решение не может противоречить первому».

Сергей Калашников