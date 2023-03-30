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Не верь долгам своим

Воронежская «Галерея Чижова» смогла оспорить крупное доначисление налогов

В Воронежской области продолжаются отмены доначислений налогов крупному бизнесу. АО «Галерея Чижова» (основатель — депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов) выиграло ключевой суд в арбитражном споре на 180 млн руб. Компания таким образом смогла уменьшить платежи в местный бюджет по налогу на имущество крупнейшего в городе ТРЦ — налоговики оспаривать решение не стали. Эксперты прогнозируют, что это создаст выгодную для «Галереи…» практику.

Многолетние тяжбы собственников «Галереи Чижова» с ФНС вернули компании более 100 млн рублей

Многолетние тяжбы собственников «Галереи Чижова» с ФНС вернули компании более 100 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Многолетние тяжбы собственников «Галереи Чижова» с ФНС вернули компании более 100 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судья арбитражного суда Воронежской области Ирина Костина вынесла решение в пользу АО «Галерея Чижова» по основному из двух исков против инспекции №16 управления ФНС по Воронежской области об отмене крупного доначисления налогов.

С чего начинался спор компании вокруг этого эпизода доначисления

Разбирательство заняло два года — ФНС вынесла два решения о привлечении «Галереи…» к ответственности «за совершение налогового правонарушения» еще в феврале 2021-го. Согласно им, компании доначислили обязательства в сумме на 177,2 млн руб. В нее вошли имеющиеся, по мнению ведомства, недоимки по налогу на имущество организаций (платится в бюджет региона) за 2018 год, пени и штрафы за неуплату. По данным „Ъ“, спорным объектом налогообложения являлась третья очередь крупнейшего в Воронеже ТРЦ «Галерея Чижова», включающая комплекс элитных апартаментов.

Пока арбитраж признал недействительным и «нарушающим права и законные интересы компании» одно из двух решений налоговиков. По второму иску производство было приостановлено в августе 2021-го «до вступления в силу» решения по первому, поэтому он и считается основным в споре.

Судя по материалам дела, во время камеральной проверки в 2020 году ФНС рассчитала размер доначисления, оценивая налогооблагаемую базу по балансовой, а не кадастровой стоимости недвижимости ТРЦ. А компания, напротив, еще с 2018-го платила по кадастровой, считая, что имеет на это право. Разница была более чем двукратной даже без учета пеней и штрафов. В 2022 году Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд вынес решение в пользу «Галереи…» по иску против департамента предпринимательства и торговли регионального правительства, разрешив рассчитывать налог на имущество за объект именно по выгодной для компании схеме. В итоге со ссылкой на это решение областной арбитраж отменил одно из двух решений о доначислении на 109,9 млн руб.

«Общество обоснованно производило расчет налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости»,— сказано в решении арбитража. Налоговики, вопреки распространенной в ведомстве практике многоуровневых обжалований, не стали подавать апелляцию и решение уже вступило в силу. Заседание по второму иску пока назначено не было.

В УФНС по Воронежской области воздержались от комментариев. Ранее в суде представители ведомства на всех заседаниях выступали против требований «Галереи…». В ее пресс-службе сказали, что не считают принятое арбитражем решение «практикообразующим» и не думают, что оно существенно изменит отношения компании с ФНС. «Не все наши требования в спорах с фискальными органами были удовлетворены судом. Значит, обстоятельства каждого из них подвергаются всестороннему исследованию. Вынесенное решение принималось по конкретным обстоятельствам, потому в известной степени индивидуально»,— отметили в пресс-службе.

Комментировать детали своей позиции в споре в «Галерее…» не стали, пояснив, что «обстоятельства проверки составляют налоговую тайну»: «Считаем их раскрытие в публичной плоскости некорректным». «Налоговые обязательства организаций, равно как и физических лиц, являются неотъемлемой частью государства. Они являются его необходимым признаком и выполняют фискальную и регулирующую функции, производны от предпринимательской деятельности. А действующее налоговое регулирование не исключает возникновения разногласий между налоговыми органами и налогоплательщиками»,— заключили в «Галерее…».

В начале марта «Галерея…» также обратилась в арбитражный суд с серией из шести исков к департаменту имущественных и земельных отношений правительства региона. Компания в сумме требует взыскать с властей порядка 10 млн руб. Истец заявляет, что в эту сумму вошло «неосновательное обогащение» в пользу бюджета и «проценты за пользование чужими денежными средствами». В пресс-службе компании сообщили „Ъ“, что споры связаны не с налогами, а с пересчетом размера платы за пользование земельными участками. Речь идет о «текущих требованиях, которые связаны с изменением нормативной базы, регулирующей порядок определения платы за пользование земельными участками», отметили в «Галерее…».

Ранее в марте стало известно, что спор с ФНС о крупном доначислении налогов также смог выиграть один из основных производителей каучуков и термоэластопластов в России АО «Воронежсинтезкаучук» (холдинг «Сибур»). После решения Верховного суда и при повторном рассмотрении дела воронежский арбитраж отменил доначисление предприятию 97,9 из 152,4 млн руб. налога на имущество.

Как «Галерея…» смогла добиться расчета налогов по кадастровой стоимости

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев считает, что и второй суд в рамках спора «Галереи…» с ФНС завершится в пользу компании. «Его итог является чистой формальностью, поскольку уже вынесено решение по связанному спору, в котором участвуют те же лица. Разница заключается только в налоговых периодах. Можно заключить, что победа истцом уже одержана»,— отмечает эксперт.

С ним согласен управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Он пояснил, что в этом случае суд руководствовался «принципом процессуальной экономии»: «Идентичные споры предполагали идентичность позиций и доводов как истца, так и ответчика. Поэтому второе решение не может противоречить первому».

Сергей Калашников

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