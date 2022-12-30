Торг здесь уместен

ФНС подвела итоги занявшей почти два года налоговой проверки владельца крупнейшего в Воронеже торгового центра — АО «Галерея Чижова», близкого депутату Госдумы Сергею Чижову. По ее итогам ведомство, как выяснил «Ъ-Черноземье», доначислило компании более 750 млн руб. НДС и налога на имущество за 2017–2019 годы. Ни добровольных выплат в бюджет, ни принудительных взысканий еще не было — «Галерея…» обжаловала результаты проверки. В компании причиной спора называют «различное» с инспекторами «понимание норм налогового законодательства». Эксперты не исключают шансов на успех в апелляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Галерея Чижова» будет «использовать все механизмы для затягивания процедуры возможной выплаты начисленных налогов», считают юристы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ «Галерея Чижова» будет «использовать все механизмы для затягивания процедуры возможной выплаты начисленных налогов», считают юристы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О проведении в АО «Галерея Чижова» выездной налоговой проверки сообщил представитель УФНС по Воронежской области, выступая на одном из заседаний по спору компании с бывшим совладельцем ТРЦ ООО «Стройсервис» в Девятнадцатом апелляционном арбитражном суде. Данные о проверке приводятся и в материалах двух споров «Галереи…» с УФНС в областном арбитражном суде, продлившихся с июля по октябрь этого года.

В первом из них «Галерея…» требовала признать недействительным решение УФНС от мая 2021 года о продлении срока проверки и одновременно запретить ведомству рассматривать ее результаты. Суд отказал в удовлетворении иска, затем его решение утвердила апелляция. Во втором случае компания требовала признать «недействительным нормативным актом» справку УФНС о завершении проверки от сентября 2021 года. Суд отказался выносить решение по этому делу, сочтя, что «справка не является актом, подлежащим оспариванию».

Как следует из материалов этих споров, проверку непосредственно в офисах «Галереи…» инспекторы проводили с начала 2021-го и закончили в сентябре того же года. Изучались выплаты компании по всем видам налогов, сборов и страховых взносов в 2017-2019 годах. После завершения проверки налоговики год изучали собранные материалы и лишь в конце сентября 2022-го вынесли решение о доначислении.

По информации двух источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти и в отрасли коммерческой недвижимости, сумма доначисления составила 752,9 млн руб.

Она же подтверждается в части материалов проверки, с которой удалось ознакомиться «Ъ-Черноземье». В эту сумму вошли все претензии УФНС к компании за три года, включая спорные, по мнению ведомства, возмещения НДС (не конвертировались в реальные деньги, а проходили по налоговым счетам компании в счет плат за другие периоды) и неполную уплату имущественных налогов за здание третьей очереди ТРЦ. Возмещение НДС якобы могло быть реализовано путем завышения стоимости услуг подрядчиков третьей очереди через многоуровневую сеть подконтрольных «Галерее…» юрлиц, пришли к выводу налоговики.

Данные проверки стоимости строительства объекта также были представлены на заседании суда, которое посетил корреспондент «Ъ-Черноземье».

После завершения проверки у компании по регламенту есть месяц на подачу внутренней апелляции. Ее обычно рассматривают месяц, но сроки могут быть продлены. По данным «Ъ-Черноземье», поданная компанией внутренняя апелляция может рассматриваться в региональном УФНС как минимум до середины января 2023 года. Впоследствии возможно инициировать оспаривание результатов проверки уже в суде. Пока таких исков «Галерея…» не подавала.

В «Галерее…» заявили «Ъ-Черноземье», что решение по результатам проверки «еще не принято», а также отметили, что два проигранных суда с УФНС «не имеют к ней прямого отношения».

«У компании есть несколько споров с инспекцией. Мы расцениваем их как текущие. Как и ранее, существо споров заключается в различном понимании норм налогового законодательства и практики их применения. Собственно говоря, это причина любых споров с налоговыми органами,— сказали в “Галерее…”».— Мы с уважением относимся к любому судебному решению, а также позиции исполнительных органов власти. Считаем, что судебный порядок отстаивания своих законных интересов — наиболее объективный, цивилизованный и открытый способ урегулирования спорных моментов, которые неизбежно возникают у каждого хозяйствующего субъекта». Комментировать сумму доначислений в «Галерее…» не стали.

Гендиректор СРО «Северная столица» Валерия Герасименко считает, что «Галерея…» будет «использовать все механизмы для затягивания процедуры возможной выплаты начисленных налогов»: «Суд в одном из споров логично констатировал, что документ, который оспаривается компанией, оспариванию не подлежит. Поэтому речь может идти не о действии ради какого-то результата, а просто ради того, чтобы затянуть процесс».

Член ассоциации юристов России Дмитрий Уваров считает, что компания пыталась обжаловать промежуточные документы проверки, чтобы «подготовить почву для дальнейшего оспаривания»: «Признав незаконными определенные акты, вынесенные налоговым органом, "Галерея…" могла бы добиться того, что в суде они утратят силу как доказательства». На фоне отказов по обоим искам перспективы компании во внутренней апелляции эксперт считает «крайне невысокими».

Но «при эскалации спора в арбитраже и его вышестоящих инстанциях, вплоть до судебной коллегии Верховного суда по экономическим спорам, шансы компании на успех будут намного выше», заключил господин Уваров.

Сергей Калашников