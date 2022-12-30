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Торг здесь уместен

Воронежскому ТРЦ «Галерея Чижова» доначислили 750 млн рублей налогов после двух лет проверок

ФНС подвела итоги занявшей почти два года налоговой проверки владельца крупнейшего в Воронеже торгового центра — АО «Галерея Чижова», близкого депутату Госдумы Сергею Чижову. По ее итогам ведомство, как выяснил «Ъ-Черноземье», доначислило компании более 750 млн руб. НДС и налога на имущество за 2017–2019 годы. Ни добровольных выплат в бюджет, ни принудительных взысканий еще не было — «Галерея…» обжаловала результаты проверки. В компании причиной спора называют «различное» с инспекторами «понимание норм налогового законодательства». Эксперты не исключают шансов на успех в апелляции.

«Галерея Чижова» будет «использовать все механизмы для затягивания процедуры возможной выплаты начисленных налогов», считают юристы

«Галерея Чижова» будет «использовать все механизмы для затягивания процедуры возможной выплаты начисленных налогов», считают юристы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Галерея Чижова» будет «использовать все механизмы для затягивания процедуры возможной выплаты начисленных налогов», считают юристы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О проведении в АО «Галерея Чижова» выездной налоговой проверки сообщил представитель УФНС по Воронежской области, выступая на одном из заседаний по спору компании с бывшим совладельцем ТРЦ ООО «Стройсервис» в Девятнадцатом апелляционном арбитражном суде. Данные о проверке приводятся и в материалах двух споров «Галереи…» с УФНС в областном арбитражном суде, продлившихся с июля по октябрь этого года.

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В первом из них «Галерея…» требовала признать недействительным решение УФНС от мая 2021 года о продлении срока проверки и одновременно запретить ведомству рассматривать ее результаты. Суд отказал в удовлетворении иска, затем его решение утвердила апелляция. Во втором случае компания требовала признать «недействительным нормативным актом» справку УФНС о завершении проверки от сентября 2021 года. Суд отказался выносить решение по этому делу, сочтя, что «справка не является актом, подлежащим оспариванию».

Как следует из материалов этих споров, проверку непосредственно в офисах «Галереи…» инспекторы проводили с начала 2021-го и закончили в сентябре того же года. Изучались выплаты компании по всем видам налогов, сборов и страховых взносов в 2017-2019 годах. После завершения проверки налоговики год изучали собранные материалы и лишь в конце сентября 2022-го вынесли решение о доначислении.

По информации двух источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти и в отрасли коммерческой недвижимости, сумма доначисления составила 752,9 млн руб.

Она же подтверждается в части материалов проверки, с которой удалось ознакомиться «Ъ-Черноземье». В эту сумму вошли все претензии УФНС к компании за три года, включая спорные, по мнению ведомства, возмещения НДС (не конвертировались в реальные деньги, а проходили по налоговым счетам компании в счет плат за другие периоды) и неполную уплату имущественных налогов за здание третьей очереди ТРЦ. Возмещение НДС якобы могло быть реализовано путем завышения стоимости услуг подрядчиков третьей очереди через многоуровневую сеть подконтрольных «Галерее…» юрлиц, пришли к выводу налоговики.

Данные проверки стоимости строительства объекта также были представлены на заседании суда, которое посетил корреспондент «Ъ-Черноземье».

После завершения проверки у компании по регламенту есть месяц на подачу внутренней апелляции. Ее обычно рассматривают месяц, но сроки могут быть продлены. По данным «Ъ-Черноземье», поданная компанией внутренняя апелляция может рассматриваться в региональном УФНС как минимум до середины января 2023 года. Впоследствии возможно инициировать оспаривание результатов проверки уже в суде. Пока таких исков «Галерея…» не подавала.

В «Галерее…» заявили «Ъ-Черноземье», что решение по результатам проверки «еще не принято», а также отметили, что два проигранных суда с УФНС «не имеют к ней прямого отношения».

«У компании есть несколько споров с инспекцией. Мы расцениваем их как текущие. Как и ранее, существо споров заключается в различном понимании норм налогового законодательства и практики их применения. Собственно говоря, это причина любых споров с налоговыми органами,— сказали в “Галерее…”».— Мы с уважением относимся к любому судебному решению, а также позиции исполнительных органов власти. Считаем, что судебный порядок отстаивания своих законных интересов — наиболее объективный, цивилизованный и открытый способ урегулирования спорных моментов, которые неизбежно возникают у каждого хозяйствующего субъекта». Комментировать сумму доначислений в «Галерее…» не стали.

Гендиректор СРО «Северная столица» Валерия Герасименко считает, что «Галерея…» будет «использовать все механизмы для затягивания процедуры возможной выплаты начисленных налогов»: «Суд в одном из споров логично констатировал, что документ, который оспаривается компанией, оспариванию не подлежит. Поэтому речь может идти не о действии ради какого-то результата, а просто ради того, чтобы затянуть процесс».

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Член ассоциации юристов России Дмитрий Уваров считает, что компания пыталась обжаловать промежуточные документы проверки, чтобы «подготовить почву для дальнейшего оспаривания»: «Признав незаконными определенные акты, вынесенные налоговым органом, "Галерея…" могла бы добиться того, что в суде они утратят силу как доказательства». На фоне отказов по обоим искам перспективы компании во внутренней апелляции эксперт считает «крайне невысокими».

Но «при эскалации спора в арбитраже и его вышестоящих инстанциях, вплоть до судебной коллегии Верховного суда по экономическим спорам, шансы компании на успех будут намного выше», заключил господин Уваров.

Сергей Калашников

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