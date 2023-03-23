Сибурная реакция

Один из основных производителей каучуков и термоэластопластов в России АО «Воронежсинтезкаучук» (холдинг «Сибур») завершил трехлетний налоговый спор с областным управлением ФНС. После решения Верховного суда и при повторном рассмотрении дела воронежский арбитраж отменил доначисление предприятию 97,9 из 152,4 млн руб. налога на имущество. УФНС новый круг обжалований начинать не стало. Эксперты отмечают, что кейс создал практику для других компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особенности модернизации воронежского производства «Сибура» изучили в нескольких судебных инстанциях

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Особенности модернизации воронежского производства «Сибура» изучили в нескольких судебных инстанциях

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рассматривающий в том числе крупные налоговые споры зампред арбитражного суда Воронежской области Владимир Козлов вынес вердикт в пользу АО «Воронежсинтезкаучук» в рамках длящегося с 2019 года спора предприятия с УФНС. Судья признал недействительным вынесенное в июне 2019-го решение инспекции ФНС и таким образом отменил доначисление 97,9 млн руб. налога на имущество организаций. Решение налоговиков, счел суд, «нарушило права и законные интересы» завода. Иск был удовлетворен частично — всего компания требовала отменить доначисление 152,4 млн руб. УФНС не стало обжаловать вердикт суда, он уже вступил в законную силу.

Иск предприятия был удовлетворен только во время повторного рассмотрения дела. Попытки отменить доначисление оставались безуспешными, пока в ноябре 2021 года на сторону завода не встала судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ. Были отменены отказы в жалобе на доначисление, которые в апреле 2021-го вынес арбитражный суд Центрального округа, в октябре 2020-го — Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, а в июне 2020-го — первая инстанция, воронежский арбитражный суд.

Спор, напомним, начался из-за того, что воронежское предприятие «Сибура» заплатило в бюджет налог на имущество за 2014–2016 годы по ставке 0,2% вместо обычной в 2,2%, считая, что по региональному закону «О государственной поддержке инвестиционной деятельности…» имеет право на льготы за реализацию «особо значимого» инвестпроекта. Речь об открытом в 2013 году производстве бутадиен-стирольных термоэластопластов ТЭП-50.

Представители «Воронежсинтезкаучука», как следует из материалов дела, были уверены, что выполнили критерий для минимальной ставки, по которому стоимость введенных в рамках инвестпроекта основных средств (4,3 млрд руб. в 2013 году) превышала 80% от налогооблагаемой базы по налогу на имущество (3,9 млрд руб. за тот же год).

Налоговики же заявляли, что предприятие включило в расчет стоимости основных средств движимое имущество, тогда как «необходимо было ограничиться только недвижимым», как трактует это последняя редакция Налогового кодекса и профильного регионального законодательства. Инспекторы оценили стоимость введенной недвижимости в рамках инвестпроекта ТЭП-50 в 1,1 млрд руб., что составляет лишь 29% от налогооблагаемой базы. Таким образом, ставка по налогу, согласно позиции ведомства, должна была составить 1,6%.

В конечном счете Верховный суд согласился с доводами предприятия: «На момент заключения договора об инвестиционной деятельности в октябре 2012 в налоговую базу по налогу на имущество организаций включалась стоимость всех основных средств, вне зависимости от того, являются ли они объектами движимого либо недвижимого имущества. Следовательно, действуя добросовестно, общество было вправе рассчитывать на то, что по окончании инвестиционного проекта оно сможет реализовать право на льготу и получить налоговую выгоду в соответствующем размере… В такой ситуации само по себе изменение федерального законодательства, повлекшее опосредованным путем изменение условий, необходимых для применения ставки в 0,2%, не могло служить безусловным основанием для отказа в применении пониженной ставки налога для инвестора, приступившего к реализации инвестиционного проекта до принятия новых актов законодательства, и для доначисления налога к уплате в несоизмеримо большем размере».

Высшая инстанция потребовала от воронежского арбитражного суда «учесть» ее позицию и вынести новое решение, повторив расчеты «налоговой выгоды, на получение которой имеет право претендовать общество».

Представители «Воронежсинтезкаучука» предпочли не комментировать итоги спора. В УФНС по Воронежской области также воздержались от комментариев, хотя ранее неоднократно подчеркивали, что не отказываются от своей позиции.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский полагает, что «проблема была заложена на уровне регионального и федерального законодательства». «Оно не содержит указаний на возможность исключения движимого имущества из состава основных средств производства. С одной стороны, отсутствие таких указаний не дает налоговикам оснований для исключения данных активов при расчете. Но, с другой стороны, отсутствуют и нормы, определяющие отнесение имущества к движимому или недвижимому. Есть пространство для трактовок. А это позволяет ФНС апеллировать к иным нормам законодательства»,— считает эксперт.

«В этом случае Верховный суд встал на сторону получателя льготы, но нет гарантии того, что в дальнейшем подобные ситуации не будут повторяться»,— добавил он.

Вынесенное решение «будет ценным для практики, причем не только для воронежского бизнеса», считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Скорее всего, в дальнейшем к этому кейсу будут апеллировать. Но думаю, что налоговые органы продолжат пытаться начислять большие суммы и плательщикам придется с ними судиться. Перед ФНС стоит совершенно конкретная задача — обеспечить получение бюджетом доходов и по возможности улучшить показатели»,— отметил господин Клеточкин.

Источники «Ъ-Черноземье» в воронежском юридическом сообществе, знакомые с ходом спора, говорят, что на данный момент у завода «Сибура» и УФНС не осталось неурегулированных разногласий. Они предполагают, что случай не станет прецедентным для других крупных компаний региона, поскольку был «связан с параметрами одного конкретного инвестпроекта».

Сергей Калашников