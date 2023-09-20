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Коммерсантъ FM
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Новак: РФ до конца года сократит экспорт нефти на 300 тыс. б/с

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ до конца текущего года сократит экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки, до среднего уровня экспорта, который сложился в мае—июне, передает Reuters.

Александр Новак

Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее сегодня, 20 сентября, вице-премьер заявил, что добыча нефти в России по итогам 2023 года снизится до 527 млн т (в 2022 году — 535 млн т).

30 августа господин Новак говорил, что Россия планирует сократить экспорт нефти на 300 тыс. б/с к уровню мая—июня в сентябре. Тогда он объяснил, что сокращение к маю—июню планируется, потому что в этот период Россия не снижала поставок нефти на мировые рынки.

О сокращении экспорта также объявила Саудовская Аравия. Королевство заявило, что до конца текущего года сохранит сокращение экспорта нефти до 1 млн б/с. Это сокращение дополняет соглашение об ограничении добычи, заключенное странами ОПЕК+ еще в прошлом году.

Из сентябрьского отчета Международного энергетического агентства (МЭА) следует, что ограничение на добычу нефти странами ОПЕК+ приведет к ее значительному дефициту на мировом рынке во второй половине 2023 года. До сих пор добровольное сокращение добычи странами соглашения компенсировалось ростом поставок из США и Бразилии. Теперь же в МЭА фиксируют, что предложение нефти не поспевает за растущим спросом. Выросшие на этом цены на нефть привели к тому, что доходы России от ее экспорта, по подсчетам МЭА, увеличились в августе до максимума с осени 2022 года.

Подробнее — в материале «МЭА фиксирует недолив».

Эрдни Кагалтынов

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