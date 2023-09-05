Россия продлит сокращение экспорта нефти до конца года

Заместитель председателя правительства Александр Новак сообщил, что Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года. Также о сокращении объявила Саудовская Аравия. Королевство заявило, что до конца текущего года сохранит сокращение экспорта нефти до 1 млн б/с.

В сообщении подчеркивается, что решение о том, пойдет ли РФ на сокращение или увеличение добычи, «будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке». «Дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на экспорт направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков»,— отметил господин Новак.

О том, что РФ может продлить сокращение экспорта нефти на октябрь, на прошлой неделе говорил Александр Новак. Первоначально РФ решила сократить 500 тыс. б/с в августе, в результате морской экспорт сократился, по данным Kpler, до 3,1 млн б/с. В сентябре в условиях ремонтов НПЗ правительство РФ решило увеличить экспорт, сохранив сокращение поставок в 300 тыс. б/с.

Сокращение экспорта позволило отечественным компаниям снизить дисконты Urals к Brent и увеличило стоимость российского сырья до более чем $70 за баррель.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Сложносокращенное предложение».

Дмитрий Козлов