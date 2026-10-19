Apple 28 октября представит первый MacBook с сенсорным экраном

Как пишет агентство, ноутбуки будут оснащены интерактивным элементом интерфейса Dynamic Island — такой же есть у всех моделей iPhone после 2022 года. В дисплей будет интегрирована технология OLED. Работать ноутбуки будут на процессорах M5 Pro и M5 Max.