Apple 28 октября представит первый MacBook с сенсорным экраном
Американская технологическая компания Apple проведет презентацию Pro and Tell 28 октября в Лос-Анджелесе. На мероприятии представят первый MacBook с сенсорным экраном, сообщает Bloomberg со ссылкой на закрытый пресс-релиз компании.
Как пишет агентство, ноутбуки будут оснащены интерактивным элементом интерфейса Dynamic Island — такой же есть у всех моделей iPhone после 2022 года. В дисплей будет интегрирована технология OLED. Работать ноутбуки будут на процессорах M5 Pro и M5 Max.
Кроме того, на презентации Apple покажет бюджетный MacBook Pro с чипом M6, обновленный iMac и модернизированный iPad mini с улучшенным экраном. Новинки, по данным Bloomberg, компания начнет продавать в своих магазинах в начале ноября.