МИД Чехии: большинство стран ЕС не поддержали идею о запрете виз для россиян

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт заявил на сегодняшнем брифинге, что ограничение выдачи виз для россиян остается приоритетом Евросоюза с 2022 года. По его словам, ЕК может ввести общие меры на уровне сообщества. Господин Ламмерт также напомнил о запрете на выдачу россиянам многократных шенгенских виз, который действует с ноября 2025 года.