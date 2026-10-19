МИД Чехии: большинство стран ЕС не поддержали идею о запрете виз для россиян
Большинство стран Евросоюза (ЕС) не поддержали инициативу Финляндии о полном запрете туристических виз для россиян. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка.
«Учитывая, что очень большое число стран ЕС не присоединилось к финской инициативе, очевидно, что общеевропейское решение не вырисовывается. Поэтому мы придерживаемся нашего национального подхода»,— уточнил господин Мацинка (цитата по Seznam Zpravy).
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт заявил на сегодняшнем брифинге, что ограничение выдачи виз для россиян остается приоритетом Евросоюза с 2022 года. По его словам, ЕК может ввести общие меры на уровне сообщества. Господин Ламмерт также напомнил о запрете на выдачу россиянам многократных шенгенских виз, который действует с ноября 2025 года.