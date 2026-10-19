В Минэнерго объяснили значение реестра внебиржевых договоров

Собеседники «Ъ» на рынке считают, что участникам нужно будет время для адаптации к новым требованиям. По их мнению, даже добровольная регистрация повышает нефинансовые издержки участников внебиржевых торгов. Кроме того, считают они, система требует доработки, поскольку изначально создавалась с учетом специфики сделок вертикально интегрированных нефтяных компаний.