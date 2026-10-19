В Минэнерго объяснили значение реестра внебиржевых договоров
Минэнерго: данные о внебиржевых сделках помогают формировать ценовые индикаторы
В сентябре 100 компаний начали регистрировать внебиржевые сделки с нефтепродуктами объемом до 60 т. Увеличение объема информации о таких сделках позволяет формировать более репрезентативные ценовые индикаторы и получать объективную информацию о сделках в мелкооптовом сегменте рынка, объяснили «Ъ» в министерстве энергетики.
В реестр внебиржевых договоров входят сведения о продажах бензина, дизельного топлива, сжиженных углеводородных газов, авиатоплива и топочного мазута. С 1 сентября началась добровольная регистрация внебиржевых договоров поставки нефтепродуктов объемом от 1 тонны на внутреннем рынке. С 16 сентября стала обязательной регистрация всех внебиржевых договоров поставки нефтепродуктов от 1 т, если ранее их приобрели на бирже.
По итогам сентября на Петербургской бирже зарегистрированы внебиржевые сделки с нефтепродуктами партиями от 1 т общим объемом 578,2 тыс. т. Источник «Ъ» в отрасли говорит, что объем составляет около четверти всех продаж за месяц.
Собеседники «Ъ» на рынке считают, что участникам нужно будет время для адаптации к новым требованиям. По их мнению, даже добровольная регистрация повышает нефинансовые издержки участников внебиржевых торгов. Кроме того, считают они, система требует доработки, поскольку изначально создавалась с учетом специфики сделок вертикально интегрированных нефтяных компаний.