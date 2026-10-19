Трамп готов ко встрече с Путиным и Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. При этом факт договоренности по этому поводу он отрицает.
«Я думаю, это прошло бы в Китае»,— отметил господин Трамп в комментарии журналистам. По его словам, возможные переговоры будут посвящены в основном сокращению ядерного оружия, а не Украине.
Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что стороны обсуждают возможность проведения саммита глав трех государств. Однако четкого понимания относительно встречи и ее повестки, уточнял господин Песков, пока нет. По данным WSJ, переговоры могут пройти на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие состоится 18 и 19 ноября в Шэньчжэне.