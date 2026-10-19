Netflix уволил главу киноподразделения Дэна Лина
Руководитель киноподразделения Netflix Дэн Лин покидает свою должность, сообщает Deadline со ссылкой на внутреннее объявление руководителя компании Теда Сарандоса. Официального заявления компания пока не выпускала.
Занимавший пост с 2024 года Дэн Лин стал очередным руководителем, которого коснулись кадровые перестановки в стриминговом сервисе. Ранее стало известно, что Netflix покинет директор по контенту Бела Баджария, проработавшая в компании десять лет.
Имя преемника главы киноподразделения пока не называется. Сообщается, что его назначат после прихода Питера Райса, который сменит госпожу Баджарию.
Эксперты отмечают, что увольнения руководителей подразделений происходят на фоне объявленного на прошлой неделе глобального сокращения 1 тыс. сотрудников (6% штата) и замедления роста и вовлеченности аудитории Netflix.