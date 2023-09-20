Новак: добыча нефти в России снизится в 2023 году

Вице-премьер Александр Новак в ходе выступления на Тюменском промышленно-энергетическом форуме спрогнозировал снижения добычи нефти и газа в России в 2023 году. По его словам, добыча снизится до 527 млн тонн (в 2022 году — 535 млн тонн). Добыча газа снизится до 642 млрд кубометров (в 2022 году — 672 млрд кубометров).

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Он отметил, что снижение в добыче нефти связано в том числе со взаимодействием в рамках ОПЕК+. «Сегодня газовая отрасль функционирует стабильно, с начала года добыто уже 410 млрд куб. м газа»,— добавил господин Новак (цитата по ТАСС).

В конце августа Александр Новак объявил, что российские власти договорились с представителями ОПЕК+ о новом сокращении экспорта нефти на внешние рынки. Снижение добычи в июле—августе привело к сокращению экспорта российской нефти. В августе экспорт по морю составил 2,92 млн баррелей в день (мбд) против 3,14 мбд годом ранее. По данным Минфина РФ, поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет страны по итогам семи месяцев 2023 года составили 4,19 трлн руб., что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (7,14 трлн руб.).

Подробнее — в материале «Ъ» «В атмосфере нефти и газа».